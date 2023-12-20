МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Китайский индекс "голубых фишек" достиг минимума почти за четыре года. Инвесторы постепенно теряют надежду на стимулирование и не готовы покупать акции на спаде. Тем временем рынок Гонконга последовал за подросшими накануне индексами Уолл-стрит, передает Reuters.

Индекс "голубых фишек" CSI 300 просел на 1,1%, оказавшись на минимуме закрытия с февраля 2019 года. Shanghai Composite потерял 1,0%.

Гонконгский Hang Seng набрал 0,7%, а Hang Seng China Enterprises Index прибавил 0,4%.

Китай в рамках ежемесячной установки ставок не стал менять ключевые ставки кредитования, как и ожидал рынок. На прошлой неделе центробанк оставил без изменения среднесрочную учетную ставку.

Аналитики говорят, что настрой у инвесторов стал мрачным после состоявшегося на прошлой неделе Центральном совещании по экономической работе, на котором не было введено значительных стимулов для поддержки ослабевшего восстановления.

Как показал опубликованный в среду опрос BofA Asia, более 60% инвесторов предпочитают выжидательную позицию или искать возможности на других рынках, а не открывать позиции на рынке акций в Китае.

"Интерес инвесторов к рисковым активам в Китае ошеломляюще низок", — указано в опросе.

Однако аналитики J.P Morgan отмечают, что инвесторы, скорее всего, упускают из вида отложенное воздействие налогово-бюджетного стимулирования в стране, которое в большей мере проявит себя в начале 2024 года.

"Нынешние низкие позиции закладывают основу для восстановления в начале 2024 года", — считают аналитики.

Тем временем США включили еще 13 китайских компаний в список организаций, которые получают американский экспорт и которые чиновники не смогли проинспектировать. Об этом говорится в правительственном уведомлении, размещенном во вторник.

Акции медиакомпаний, фирм, связанных с ИИ, и брокеров просели на 3,1%, 3% и 2,7% соответственно, возглавив снижение.

В Гонконге акции Alibaba Group выросли на 2,7%. Компания назначила нового гендиректора китайского подразделения интернет-торговли.

Индекс Hang Seng Tech вырос на 0,5%.