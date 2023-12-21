МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Ведущий китайский индекс в четверг вырос, отскочив от почти 5-летнего минимума, достигнутого на предыдущей сессии. Между тем индексы Гонконга практически не изменились на фоне ослабления мировых рынков после того, как на Уолл-стрит прервалась длительная серия роста, передает Reuters.

Индекс "голубых фишек" CSI 300 поднялся на 1%, но удержался около самого низкого уровня с февраля 2019 года. Индекс Shanghai Composite подрос на 0,6%.

Гонконгский индекс Hang Seng закрылся практически без изменений, а индекс Hang Seng China Enterprises прибавил 0,1%.

Азиатские акции в четверг сдали позиции после того, как накануне на Уолл-стрит прервалась длительная череда роста. Доходность казначейских облигаций США находилась около 5-месячного минимума в расчете на то, что особенно благоприятные показатели инфляции в Великобритании отразятся на предстоящих данных по американской инфляции.

На рынках материкового Китая субиндексы компаний, занимающихся новой энергетикой, искусственным интеллектом и туризмом, подскочили на 1,5%-2,7%, став лидерами роста.

Иностранные инвесторы сегодня выступали нетто-покупателями китайских бумаг после двух сессий продаж.

"Рынок близок к дну, потенциал для дальнейшего снижения невелик, — сказал аналитик брокерской фирмы, отказавшийся назвать свое имя. — Однако настрой у инвесторов по-прежнему вялый из-за сохраняющихся опасений по поводу восстановления экономики и регуляторных стимулов".

Некоторые крупные коммерческие банки Китая в пятницу понизят ставки по срочным депозитам, сообщили агентству Reuters три осведомленных источника после окончания торгов. Это позволит предоставить больше возможностей для уменьшения стоимости кредитования в условиях слабой экономики.

В Гонконге субиндекс технологических гигантов опустился на 0,4%. Однако акции Alibaba и Meituan подорожали на 1,1%.

"Если денежно-кредитная политика в начале следующего года будет смягчена, то можно рассчитывать на серьезное восстановление, — считает аналитик Sinolink Securities Чжан Чи. — Устойчивость подъема будет в основном зависеть от восстановления экономики и ситуации с ликвидностью".