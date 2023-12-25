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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20231225/842665121.html
Доля нерезидентов в ОФЗ в ноябре снизилась до минимума с 2012 года
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ в собственности иностранцев за ноябрь снизилась на 0,2 процентного пункта — до 7,5%, обновив минимум с середины 2012 года, следует из... ПРАЙМ, 25.12.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ в собственности иностранцев за ноябрь снизилась на 0,2 процентного пункта — до 7,5%, обновив минимум с середины 2012 года, следует из материалов Банка России.
Вложения нерезидентов в номинальном выражении сократились при этом за месяц на 0,07% — до 1,499 триллиона рублей. При этом сам объем рынка ОФЗ в России по состоянию на отчетную дату вырос до 19,862 триллиона рублей с 19,534 триллиона месяцем ранее.
По итогам октября доля нерезидентов в ОФЗ сохранилась на уровне сентября — 7,7%.
Согласно данным ЦБ, на 1 июля 2012 года доля нерезидентов в российских ОФЗ составляла 6,5%, а исторический минимум фиксировался в начале 2012 года (более ранней статистики регулятор не публикует).