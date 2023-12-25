МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ в собственности иностранцев за ноябрь снизилась на 0,2 процентного пункта — до 7,5%, обновив минимум с середины 2012 года, следует из материалов Банка России. ЦБ назвал основных покупателей ОФЗ на вторичном рынке

Вложения нерезидентов в номинальном выражении сократились при этом за месяц на 0,07% — до 1,499 триллиона рублей. При этом сам объем рынка ОФЗ в России по состоянию на отчетную дату вырос до 19,862 триллиона рублей с 19,534 триллиона месяцем ранее.

По итогам октября доля нерезидентов в ОФЗ сохранилась на уровне сентября — 7,7%.

Согласно данным ЦБ, на 1 июля 2012 года доля нерезидентов в российских ОФЗ составляла 6,5%, а исторический минимум фиксировался в начале 2012 года (более ранней статистики регулятор не публикует).