МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. То, что дает ОПЕК, она же может забрать обратно. Если вкратце, то в этом заключается основная проблема для инвесторов большинства нефтяных компаний в преддверии 2024 года, пишет Reuters.

В настоящее время поддержку рынку нефти оказывает сокращение объемов добычи со стороны ОПЕК, благодаря которому цены остаются высокими, а американские нефтедобывающие компании могут продолжать бурение, не опасаясь переполнить рынок и спровоцировать падение цен. Однако многие инвесторы считают, что своими мерами ОПЕК искусственно поддерживает перенасыщенный рынок.

К тому же ОПЕК может с легкостью отказаться от этой поддержки, резко обвалив цены. Это — основная причина, по которой 2024 год обещает быть трудным для нефтегазового сектора, а также одна из причин, стимулирующих инвесторов к игре на понижение акций нефтяных компаний.

Нефтегазовый сектор, в 2022 году показавший лучший результат в составе индекса S&P 500, в 2023 году оказался вторым с конца, опередив только коммунально-энергетический сектор. С начала 2023 года нефтегазовый сектор снизился на 3,5%, в то время как S&P 500 вырос на 24%.

Согласно прогнозам CFRA, прибыли компаний нефтегазового сектора в этом году сократятся на 28,2% по сравнению с уровнями 2022 года, а в 2024 году вырастут лишь на 3,5%.

Однако по некоторым параметрам акции нефтегазового сектора по-прежнему привлекательны. Этот сектор торгуется с мультипликатором 11х к прогнозной прибыли за следующие четыре квартала. На сегодня это делает нефтегазовый сектор самым дешевым на рынке, поскольку его бумаги в среднем торгуются примерно вдвое дешевле, чем рынок в целом. При этом балансы нефтегазовых компаний достаточно надежны, а такие крупные игроки, как Exxon Mobil, к тому же увеличивают дивидендные выплаты. Однако, учитывая очень умеренные ожидания по росту корпоративных прибылей в данном секторе, оценки его акций (т. е. те суммы, которые инвесторы готовы заплатить за получение этих прибылей) должны вырасти, чтобы инвесторы могли получить свое вознаграждение.

Фактором неопределенности выступают цены на энергоносители. Если некий международный шок повлечет за собой рост цен, то акции нефтегазового сектора от этого выиграют. Конфликты между Израилем и ХАМАС, а также между Россией и Украиной по-прежнему могут дестабилизировать рынки.

В противном случае перспективы цен на нефть в следующем году будут в высокой степени зависеть от ОПЕК, которой в последнее время все труднее удерживать ситуацию на рынке под своим контролем. К тому же, если ОПЕК продолжит жестко ограничивать экспорт, то некоторые страны-члены могут выйти из организации. В четверг покинуть нефтяной картель решила Ангола — одна из крупнейших нефтедобывающих стран Африки.

В преддверии 2024 года ОПЕК пообещала существенное сокращение квот, компенсировать которое будет непросто. ОПЕК и ее партнеры, включая Россию, в сумме контролирующие около половины мирового рынка нефти, в конце ноября договорились продолжить сокращение добычи как минимум до конца 1-го квартала 2024 года. Как ожидается, в результате этих мер мировой рынок в 1-м квартале недополучит около 5 млн баррелей нефти, или около 5% от общемирового объема ее предложения. Большая часть этих ограничительных мер, вероятно, продолжит действовать до конца года.

Стратегия ОПЕК оказывает поддержку акциям таких не зависящих от нее поставщиков нефти, как Exxon и Chevron, готовых отобрать долю рынка у крупных национальных нефтяных компаний. В 2023 году обе объявили о крупных приобретениях и планируют наращивать добычу в течение следующих двух лет.

Тем не менее инвесторы традиционно опасаются избыточных нефтедобывающих мощностей. "При наличии неиспользуемых мощностей в системе ситуация для акций нефтяного сектора традиционно складывалась неблагоприятным образом", — указывает аналитик Citi Аластер Сайм.

"За период с 2000 года акции нефтяного сектора отставали от рынка по итогам девяти из тех десяти лет, когда неиспользуемая мощность превышала 3 млн баррелей нефти в день. Согласно нашим прогнозам, в 2024 году неиспользуемая мощность составит 4 млн баррелей нефти в день", — отмечает он.

Единственным исключением стал 2022 год, когда сокращение добычи ОПЕК на фоне российско-украинского конфликта привело к резкому росту цен на нефть. Citi ожидает, что к концу 2024 года цены на нефть упадут до 70-73 долларов за баррель.

Однако этот прогноз пессимистичнее, чем у большинства других аналитиков. Согласно данным Bloomberg, медианная целевая цена на нефть Brent на 2024 год составляет 84,80 доллара за баррель. Такая цена подразумевает 8%-ный рост от текущих уровней.

Аналитик RBC Capital Markets Майкл Тран настроен несколько оптимистичнее, чем Сайм: он ожидает, что в 2024 году нефть Brent будет стоить в среднем 82,50 доллара за баррель. Однако он также считает, что траектория движения цен будет зависеть от ОПЕК — и от того, будут ли страны-члены фактически придерживаться квот, объявленных нефтяным картелем.

"Участники рынка нефти настроены скептически, — полагает он. — Цены будут оставаться волатильными, а их движения — разнонаправленными до тех пор, пока рынок не увидит четких подтверждений тому, что добровольное сокращение добычи осуществляется на деле".

Он также ожидает, что с проблемами могут столкнуться нефтеперерабатывающие компании, поскольку после нескольких лет стагнации перерабатывающие мощности вновь начинают расти.

И хотя постковидные годы пока остаются очень прибыльными для нефтегазовых компаний, Тран считает, что в 2024 году ситуация для них будет складываться значительно хуже. "Несмотря на то, что неприятных неожиданностей, способных повлиять на спрос, в следующем году должно быть меньше, мы полагаем, что 2024 год будет скорее похож на десятилетие, предшествовавшее COVID, чем на рынок покупателя, сложившийся после пандемии", — комментирует он.

Прошлое десятилетие сложилось для акций нефтегазового сектора скорее неудачно: в то время как рынок в целом вырос более чем в три раза, эти бумаги подорожали только на 30%. Как следствие, доля нефтегазового сектора в составе индекса S&P 500 сократилась с почти 15% до 5%.

Это не означает, что в следующем году на рынке нефти не будет инвестиционных возможностей. Даже в 2010-е годы некоторым бумагам нефтегазового сектора удавалось демонстрировать опережающую динамику. Например, акции поставщика сланцевой нефти Diamondback Energy за этот период подорожали в пять раз.

Аналитик Morgan Stanley Девин Макдермотт считает, что в 2024 году могут хорошо себя показать бумаги компаний, способных наращивать свободный денежный поток и характеризующихся значительными масштабами бизнеса. В частности, он отдает предпочтение акциям ConocoPhillips, Occidental Petroleum, Diamondback, Devon Energy и Cenovus Energy.

В свою очередь, аналитик Citigroup Скотт Грубер также видит определенные возможности на рынке нефти. В особенности это касается тех компаний, которые могут повысить эффективность своей деятельности за счет таких технологических инноваций, как горизонтальное бурение в сланцевой породе на большие расстояния. Предпочтение он отдает бумагам Coterra Energy, Ovintiv, Permian Resources и Chord Energy.

Газовый сегмент рынка в следующем году может оказаться в лучшем положении, чем нефтяной. Цены на газ в течение 2024 года могут вырасти, поскольку США строят экспортные терминалы с целью увеличения поставок газа в Европу и Азию. Рост экспорта может оказать поддержку газодобывающим компаниям США.

Согласно данным Bloomberg, средняя целевая цена аналитиков на газ на 2024 год составляет 3,35 доллара за миллион британских тепловых единиц, тогда как текущие цены колеблются у отметки в 2,50 доллара. В газовом сегменте Грубер советует в 2024 году обратить внимание на акции EQT и Southwestern Energy.