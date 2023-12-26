МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Нефтяные котировки во вторник стабилизировались. Как сообщает Reuters, цены получают некоторую поддержку на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Кроме того, инвесторы ожидают скорого начала понижения ключевой ставки Федеральной резервной системы США, что поддержит рост мировой экономики и стимулирует спрос на топливо.

Ожидания скорого понижения ставок ФРС и нападения хуситов на суда в Красном море стали катализаторами восстановления цен на нефть в последнее время, говорит аналитик CMC Market Леон Ли. Впрочем, объявление Maersk о возобновлении транзита через Красное море позволило в какой-то степени смягчить опасения в отношении поставок, добавляет Ли.

К 10.30 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent подешевели на 7 центов, или 0,1%, до 79,00 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 28 центов, или 0,4%, до 73,28 доллара за баррель.

"Отсутствие перебоев с поставками частично нивелирует поддержку, которую цены получают на фоне сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке", — отмечает аналитик UBS Джованни Стауново. По его словам, на рынке наблюдаются низкие объемы торгов, а котировки держатся в узком диапазоне, что часто наблюдается в праздничные периоды.

Объем торгов во вторник мал, так как некоторые рынки по-прежнему закрыты после празднования Рождества.

На прошлой неделе нефть Brent и WTI подорожала примерно на 3%. Атаки йеменских хуситов на суда в Красном море создали проблемы для мирового судоходства и международной торговли, усилив напряженность на Ближнем Востоке.

Многие судоходные фирмы приостановили транзит через Красное море и Суэцкий канал, через который проходит около 12% мировой торговли. Они требуют от своих клиентов дополнительных выплат в связи с ростом издержек из-за перенаправления судов.

Датская компания Maersk объявила в воскресенье о том, что она говорится возобновить перевозку грузов по маршрутам через Красное море и Аденский залив. В Maersk ссылаются на начало США и примкнувшими к ним странами военной операции для обеспечения безопасности коммерческого судоходства в регионе.

Немецкая Hapag-Lloyd в среду примет решение относительно продолжения поставок по Красному морю после приостановки, сообщил во вторник представитель компании.

В Управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщили, что во вторник судно, двигавшееся у побережья Йемена, доложило о двух взрывах в Красном море вскоре после того, как поблизости были замечены два беспилотника.

Цены на нефть также получили поддержку со стороны ожиданий понижения процентных ставок ФРС в следующем году. Понижение стоимости заимствований может поддержать рост экономики и спрос на нефть.