МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Терминал "Трейд Радар" Московской биржи позволит с 27 декабря подавать адресные заявки на валютном рынке, следует из сообщения торговой площадки. Мосбиржа начнет публиковать новые валютные фиксинги

"С 27 декабря 2023 года пользователи приложения "Трейд Радар" получат возможность подачи адресных заявок на валютном рынке Московской биржи. Новый функционал позволяет на основании сформированных в результате переговоров в десктоп-приложении терминала "Трейд Радар" (MOEX Dealing) электронных документов (тикетов) отправлять запрос на поиск контрагента для адресной сделки и подавать на нее заявку", — говорится в сообщении.

Торговый функционал "Трейд Радар" предоставляет банкам, брокерам, корпорациям и другим участникам финансовых рынков возможность заключать сделки на внебиржевом рынке с различными активами. Клиенты могут вести переговоры об условиях и фиксировать статус депозитных сделок, внебиржевых спот- и своп-сделок с валютами, а также операций купли-продажи и репо с ценными бумагами.

Московская биржа выступает администратором сервиса, идентифицирует участников и обеспечивает хранение протоколов переговоров пользователей, что повышает надежность и удобство сервиса. Терминал "Трейд Радар" обеспечивает конфиденциальность, надежность и достоверность переговоров за счет использования решений и инфраструктуры Московской биржи, а также полностью соответствует требованиям регулирования по защите информации при осуществлении финансовых операций.