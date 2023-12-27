МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Отечественные инвесторы остались верны российскому рынку акций, несмотря на продолжающуюся заморозку активов европейскими депозитариями и введение санкций против "СПБ Биржи". Рынок акций выстоял, поднявшись к концу года почти в 1,5 раза по индексу Мосбиржи, а доля физлиц в сделках составила более 80%, что теперь заставляет брокеров смотреть на рынок по-другому, рассказали РИА Новости представители крупных финансовых компаний и банков. Эксперт раскрыл рецепт успешного IPO

"С начала 2023 года индекс Московской биржи перешел к восстановлению после рекордного обвала 2022 года. Пиковое значение индекса пришлось на сентябрь, когда он превысил отметку 3250 пунктов (+51% с начала года). Однако, сейчас на фоне жесткой ДКП Банка России, а также ухода частных инвесторов в "тихую гавань" (депозиты, облигации) наблюдается коррекция на рынке акций в размере 8-10% от пиковых значений", — говорит главный экономист банка "Зенит" Марина Никишова.

"Тем не менее, на годовом горизонте российский фондовый рынок показал впечатляющий результат, а его положительная динамика связана с восстановлением экономики", — добавляет она.

ФИЗИКИ РУЛЯТ

По мнению руководителя управления инвестиционного консультирования "МКБ Инвестиции" Дмитрия Кашаева, среди самых ярких событий рынка в 2023 году — активность физических лиц на рынке акций.

"Мы это ожидали, но реальность превзошла все самые смелые ожидания. Более 80% сделок с акциями проводили физические лица. Теперь на работу на рынке надо смотреть совершенно по-другому", — отмечает он.

"В 2023 году индекс Мосбиржи оказался более волатильный ввиду снижения доли институциональных инвесторов — нерезидентов. До марта 2022 года на долю нерезидентов приходилось около 50% оборота на рынке акций Мосбиржи, однако теперь в структуре торгов преобладают частные инвесторы. На конец октября 2023 года доля физлиц в объеме торгов акциями на Мосбирже составила более 80%", — также указывает Никишова. Российские инвесторы вдвое сократили вложения в гособлигации США

"Интерес граждан к фондовому рынку сохранялся в условиях увеличения доходов и повышенных инфляционных ожиданий. Рост котировок и дивидендные выплаты также способствовали популярности российских акций", — добавляет она.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов отмечает еще одну важную специфику санкционных ограничений: ограничение потоков капитала побудило инвесторов более активно вкладываться в российский фондовый рынок.

"Приток капитала на рынок и повышение роли частных инвесторов по мере улучшения ситуации в "фишках", роста доходов населения и ослабления опасений по экономике примерно с середины весны позволили не только "фишкам" поступательно расти большую часть года, но и привели к фронтальному взлету менее ликвидных и даже совсем неликвидных бумаг", — также указывает он.

СПБ БИРЖА ПОД САНКЦИЯМИ

"Общая волатильность на фондовых площадках выросла, а санкционное давление на финансовый сектор усилилось. В частности, введенные США беспрецедентные санкции против "СПБ Биржи" еще больше ограничили список доступных для торгов инструментов", — указывает Елена Кожухова из "Велес Капитала". В Госдуму внесли проект об уточнении правил приобретения пакетов акций ПАО

Минфин США 2 ноября включил "СПБ биржу" в санкционный список. Биржа с этого же дня приостановила заключение сделок и планировала восстановить торги иностранными ценными бумагами 6 ноября, но ей этого сделать не удалось до сих пор. В начале декабря заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков сообщал, что заблокированные на "СПБ Бирже" активы российских инвесторов могут быть обменены в рамках соответствующего подписанного президентом указа.

ОБМЕН АКТИВАМИ

Президент России Владимир Путин в начале ноября подписал указ "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг" для обмена замороженных активов граждан России. Согласно документу, совокупная начальная стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может превышать 100 тысяч рублей, а сделки в рамках указа заключаются путем проведения торгов.

В декабре министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин рассчитывает, что около 2,5 миллиона человек из 3,6 миллиона россиян смогут вернуть свои вложения в рамках механизма обмена замороженными активами. В организации самого обмена участвовать будет не государство, а сами брокеры и другие участники рынка ценных бумаг.

В то же время некоторые профучастники пытаются самостоятельно разблокировать активы. Например, председатель правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктор Жидков рассказывал журналистам, что два российских профессиональных участника рынка ценных бумаг получили лицензии европейских регуляторов на разблокировку замороженных средств клиентов, но не назвал их.

СЛАБЫЙ РУБЛЬ, ДИВИДЕНДЫ И IPO

"Среди главных трендов можно выделить ослабление рубля. За январь-ноябрь российская валюта ослабла к доллару на 30%. Слабость рубля при сохранении относительно высоких мировых цен на нефть – это весьма удачный расклад для акций экспортеров, получающих выручку в валюте. В составе индекса Мосбиржи таких компаний больше половины", — говорит инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Рынок в целом улучшается с точки зрения корпоративного управления, повышается прозрачность, идет редомициляция российского бизнеса на родину. Также примечательным событием уходящего года стала волна первичных размещений акций (IPO). Среди других положительных моментов для инвесторов он отмечает возвращение компаний к практике выплаты дивидендов. Путин разрешил Росбанку выкупить акции Societe Generale

"Если выделять сектора и акции, то однозначно нефтяные акции и Сбербанк, которые являются драйверами рынка. Из менее очевидных историй – "Совкомфлот" и ДВМП, как наиболее удачно вписавшиеся в новую экономическую действительность компании", — отмечает Кашаев.

Он также обращает внимание на дивиденды Сбербанка по итогам 2022 года, которые инвесторы получили в этом году. По его оценке, это не просто была рекордная сумма для банка, выплаты были больше его чистой прибыли по итогам года: для компании подобного размера – уникальная ситуация в России.

Управляющий активами УК "Регион Эссет Менеджмент" Александр Аникин помимо Сбербанка называет акции "Лукойла", "Роснефти", "Сургутнефтегаза", НЛМК и "Новатэка", — все они показали хороший рост.

Кожухова напоминает, что дивидендная доходность акций Сбербанка и банка "Санкт-Петербург" составила около 10% и 12% соответственно. Привлекательным с дивидендной точки зрения оставался и нефтегазовый сектор, который также обеспечивал доходность до 12%.

"Золотодобывающим компаниям, в то же время, не хватало дивидендного фактора: скромные выплаты с доходностью около 3% осуществил лишь "Селигдар", что мешало повышению акций сектора, несмотря на новый исторический пик цен на золото. Тем не менее, несмотря на отсутствие дивидендов, сильно чувствовали себя производители угля "Распадская" и "Мечел", которые продолжили активно поставлять свою продукцию в Китай", — указывает аналитик.

"Преимущество от увеличения поставок в Азиатский регион получили и транспортные компании, такие как "Совкомфлот" и НМТП, которые также выплатили неплохие дивиденды. "Транснефть" и "Норникель" объявили о намерении провести сплиты своих акций, что стало следствием ориентации текущего рынка на частного инвестора", — добавляет она.

Несмотря на сохраняющийся санкционный фон, наблюдался повышенный интерес российских компаний к проведению IPO: к концу 2023 года 8 компаний провели первичное размещение своих акций на Мосбирже, среди которых наиболее крупными стали "ЕвроТранс", Совкомбанк и "Южуралзолото", — обращает внимание Кожухова.

"Интерес к IPO при прочих равных, вероятно, сохранится и в 2024 году: десятки компаний не исключают выхода на биржу, но фактическое размещение будет зависеть от складывающихся рыночных условий", — полагает она.