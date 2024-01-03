МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Прошедший 2023 год выдался довольно урожайным для российского финансового рынка на первичные размещения акций (IPO), и 2024 год на этом успехе может стать еще более удачным, но все большее внимание инвесторов будет уделяться уже не количеству сделок, а их качеству, уверены опрошенные РИА Новости эксперты. В Госдуму внесли проект об уточнении правил приобретения пакетов акций ПАО

На российском рынке в 2023 году состоялось девять IPO, большая часть которых пришлась на вторую половину года. Согласно установленным правительством и Банком России плановым значениям по выходу компаний на биржу, в 2024 году ожидается 9-11 публичных размещений на российском финансовом рынке.

Но активность выхода компаний на публичный рынок во многом будет зависеть от конъюнктуры и ситуации в макроэкономике, предупреждают эксперты.

НЕ КОЛИЧЕСТВО, НО КАЧЕСТВО

"Действительно, 2023 год получился урожайным на IPO, и на этом успехе следующий год может быть еще более удачным, мы можем увидеть больше сделок — десять IPO вполне реалистично, и сделки могут быть крупнее", — говорит начальник управления по работе на рынках акционерного капитала Совкомбанка Владислав Цыплаков. "Мы ожидаем порядка 12-15 новых имен на рынке, и некоторые мы узнаем уже в январе-феврале", — добавляет директор продуктов первичного размещения "БКС Мир инвестиций" Андрей Ванин. Эксперт раскрыл рецепт успешного IPO

"Мы ожидаем, что в 2024 году все большее внимание инвесторов будет уделяться уже не количеству сделок, а их качеству. По мере насыщения спроса инвесторы становятся все более избирательными и начинают более тщательно подходить к участию в IPO, сравнивая оценку и инвестиционный кейс каждой новой компании с предшествующими IPO и тем, что доступно в моменте на локальном рынке акций", — говорит руководитель проектов управления по организации сделок на рынке капитала "Тинькофф Инвестиций" Антон Фокин.

По его мнению, рынок будет уходить от относительно маленьких сделок объемом 1-3 миллиарда рублей к IPO размером более 5 миллиардов рублей. "Думаю, что средний размер сделки будет выше, чем в 2023 году, — теперь участники рынка намного лучше понимают его глубину. Я бы предположил, что большинство сделок пройдет в диапазоне 3-5 миллиардов рублей", — поддерживает Цыплаков.

"Сейчас рынок фокусируется на сделках до 10 миллиардов рублей в расчете на спрос розничных инвесторов, но появление в недавних сделках IPO локальных институциональных инвесторов дает надежду на рост объемов размещений", — рассказала директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова.

НОВЫЕ ИМЕНА

В России есть несколько отраслей экономики, которые достаточно слабо представлены на публичном финансовом рынке — это и перспективные информационные технологии, и ритейл, и именно к компаниям из этих секторов в 2024 году будет прикован основной интерес инвесторов, говорят эксперты.

"Видим интерес к выходу на публичный рынок в самых разных отраслях: IT, телекоммуникации, фармацевтика, ритейл, девелопмент, финансы и другие. Это говорит о том, что российскому бизнесу, как правило среднему, стал доступен рынок акций, а произошло это во многом благодаря приходу на него массового инвестора", — говорит Логинова.

"Мы понимаем, что в 2024 году мы можем увидеть несколько компаний из финансового сектора, IT и потребительского сектора", — отметил Цыплаков. Набиуллина оценила потенциал IPO для развития рынка капитала

Безусловно, в фокусе 2024 года будут компании, непосредственно связанные с импортозамещением, считает Ванин из "БКС Мир инвестиций". "Проблема в том, что в России сейчас не так много крупных, но до сих пор непубличных компаний. Тем не менее мы еще увидим и известные имена, и не очень, и даже местные региональные компании, о которых вообще мало кто знает за пределами присутствия", — сказал он.

ФОРМАТЫ IPO

Компании могут стать публичными как посредством классического первичного размещения акций на бирже с предварительным сбором заявок, так и через процедуру прямого листинга, но эксперты не ожидают, что подобные размещения станут массовыми.

"Многие эмитенты считают, что таким образом они смогут достичь сопоставимого с IPO результата, но за гораздо меньшие деньги. На самом деле это не так. Чтобы обеспечить спрос на бумаги в рамках прямого листинга, необходимо обеспечить подготовку компании и маркетинговую поддержку размещения. Если сложить все временные и денежные затраты, то на выходе это не будет стоить дешевле, чем подготовка классического IPO", — объясняет Фокин из "Тинькофф Инвестиций".

"Не верю, что такие сделки станут массовыми – все-таки IPO дает имеет очевидные преимущества с точки зрения определения цены сделки и создания базы миноритарных акционеров, которая необходима для получения листинга на бирже", — говорит Цыплаков из Совкомбанка.

В IPO цена устанавливается в результате конкурентного процесса — взаимодействия покупателей и продавцов до сделки, а при прямом листинге цена устанавливается скорее экспертным путем и впоследствии может быть сильно скорректирована рынком, продолжает эксперт. Аналогично, при прямом листинге доля акций группы в свободном обращении (free float) не создается в процессе размещения, он должен быть создан в процессе pre-IPO размещений, реализации опционов, мотивационных программ персонала или как-то еще — таких компаний не очень много. С "ястребиной" на "голубиную". Чего ждать инвесторам в Новом году

Все форматы проведения IPO имеют свои плюсы и минусы: где-то это операционно дороже, где-то процесс может быть менее предсказуемым, но это решение принимает компания-эмитент вместе с организатором размещения и в каждом случае такое решение направлено на оптимальный потенциальный результат как для компании, так и для будущих акционеров, говорит Ванин.

"Ключевой тренд, который мы наблюдаем в этом году, — это открытость самих компаний в общении с инвесторами. Это хороший сигнал для всего рынка – когда компания старается показывать свою клиентоориентированность и открытость перед будущими акционерами. С учетом того, что на российском рынке преобладает капитал физиков, маркетинг, направленный на конечного клиента уже становится необходимой составляющей для успешного размещения. Компании работают и над узнаваемостью своего бренда, и над подробным рассказом о своем финансовом положении на "доступном" простому инвестору языке. А уж способ выхода на биржу в данном случае принимает вторичный характер", — уверен эксперт "БКС Мир инвестиций".

УЗОСТЬ РЫНКА

Потенциальных новичков на российском рынке акций действительно много, но финансовый рынок технически может быть ограничен по количеству сделок — в 2023 году наблюдался определенный дефицит организаторов размещений, говорят эксперты.

"В целом согласен, но думаю, что ограничение не только на стороне организаторов – они могли бы увеличить команды и на рынок могли бы выйти (и выходят) новые организаторы. Серьезно ограничение пропускной способности существует на стороне инвесторов – крупные сделки идут друг за другом, чтобы инвесторы каждый раз могли фокусироваться на какой-то одной", — говорит Цыплаков.

Естественным ограничением является календарь, продолжает Фокин. "В идеале сделки необходимо разносить по времени таким образом, чтобы в каждый конкретный момент времени было не более одного IPO. Иначе спрос в одну сделку может начать канибализировать спрос в другую сделку. Плюс есть периоды, когда IPO сделки вообще не стоит проводить – период летник праздников, январь, майские праздники", — говорит он.

Команды банкиров тоже ограничены в ресурсах и не могут выводить на биржу каждого желающего, продолжает он. "Более того, это было бы неправильно, ведь далеко не каждая компания должна быть публичной. Сегодня банки-организаторы могут позволить себе отбирать наиболее качественных эмитентов для вывода на IPO, что в конечном итоге хорошо как для инвесторов, так и для развития российского фондового рынка. К сожалению, не все банки готовы отказаться от легких денег, но это уже другой вопрос", — отметил Фокин.

"В любом случае важно понимать, что количество не равно качеству. Поэтому важно смотреть не на то, сколько желающих могут "переварить" банки, а на то, сколько есть фундаментально привлекательных IPO-кандидатов, которые готовы разместиться по интересной для инвесторов оценке", — резюмировал эксперт.

"Потенциал еще не исчерпан, и мы ждем и приглашаем компании, которые готовы и созрели для выхода в публичный рынок", — уверен Ванин. "Рынок очень быстро адаптируется под растущий спрос. Определенный дефицит организаторов наблюдался в 2023 году, но мы видим появление новых консультационных команд на стороне профучастников", — заключила Логинова из Мосбиржи.