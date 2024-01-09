МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Ведущие британские фондовые индексы во вторник немного снизились. Как сообщает Reuters, горнодобывающий сектор оказал давление на индекс голубых фишек, тогда как бумаги Jupiter Fund Management упали почти на 15% после данных об оттоке средств и новостей об уходе одного из ведущих менеджеров.

Индекс компаний средней капитализации FTSE 250 опустился на 0,5% под давлением акций управляющей компании Jupiter.

FTSE 100 понизился на 0,1%. На мировых рынках в целом сегодня сложилось мрачное настроение перед выходом на этой неделе инфляционной статистики в США, данных по ВВП Великобритании и в преддверии начала американского сезона корпоративной отчетности.

Акции застройщиков, горнорудных и страховых компаний сегодня вошли в число аутсайдеров в индексах FTSE.

Тем временем субиндекс розничной торговли в FTSE 350 упал на 1%. Вышедшие сегодня данные показали, что розничные продажи в Великобритании в рождественский период были слабыми и подтвердили, что экономика находится в мягкой рецессии.