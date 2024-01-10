МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи за 2023 год увеличился на 24% по сравнению с прошлым годом и составил рекордные 1,3 квадриллиона рублей, следует из сообщения на сайте торговой площадки. ЦБ сможет ограничивать сделки некоторых участников торгов на бирже

"Общий объем торгов на рынках Московской биржи в декабре 2023 года составил 139,6 триллиона рублей (94,6 триллиона рублей в декабре 2022 года). Суммарный объем торгов за 12 месяцев 2023 года составил 1,3 квадриллиона рублей (1,1 квадриллиона рублей за 12 месяцев 2022 года)", — сказано в релизе.

Объем торгов на фондовом рынке в декабре вырос на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 4,894 триллиона рублей, объем торгов на денежном рынке — на 34,8%, до 85,433 триллиона рублей.

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями увеличился в 2,7 раза в годовом выражении — до 2,094 триллиона рублей, а среднедневной объем торгов составил 99,7 миллиарда рублей.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями снизился на 18% и составил 2,8 триллиона рублей. В декабре на фондовом рынке Московской биржи было размещено 113 облигационных займов на общую сумму 3,289 триллиона рублей, в том числе однодневных облигаций на 1,712 триллиона рублей.

Объем торгов на срочном рынке в декабре вырос почти вдвое и составил 8,808 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов составил 419,4 миллиарда рублей.

"Объем торгов на валютном рынке составил 38 659 миллиарда рублей (21 005 миллиарда рублей в декабре 2022 года). Объем торгов инструментами спот достиг 11 621 миллиарда рублей, объем сделок своп и форвардов составил 27 038 миллиарда рублей", — также говорится в сообщении. Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 1,84 триллиона рублей.