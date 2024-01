МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Японский Nikkei по итогам торгов в четверг достиг максимумов с февраля 1990 года, сообщило агентство Reuters. Снижение иены поддержало акции экспортеров, а осторожность в связи с предстоящим повышением ставки Банка Японии продолжила постепенно исчезать на фоне слабых данных по зарплатам.

Nikkei сегодня поднялся на 1,77% и вырос третий день подряд. Индекс по итогам торгов достиг отметки 35 049,86 пункта, закрывшись на максимальном уровне почти за 34 года. За всю неделю Nikkei может зафиксировать сильнейший прирост с конца марта 2020 года.

Более широкий Topix повысился на 1,57% до 2482,87 пункта.

Как отмечает Тони Сикамор, рыночный аналитик IG, сильное землетрясение на западе Японии на прошлой неделе и макроданные, указавшие на вялый рост зарплат, вынуждают участников рынка "переосмысливать" сроки начала нормализации денежно-кредитной политики Банка Японии.

Реальные зарплаты работников в Японии в ноябре сократились 20-й месяц подряд, согласно данным, которые были опубликованы в среду. Это разрушило надежды властей на рост зарплат, который позволит ужесточить политику.

"Эти (данные о зарплатах) обеспечили Nikkei стимул для роста к уровню 35 000 пунктов", — сказал Сикамор, добавив, что индекс, "вероятно, сможет продолжить уверенное восхождение на фоне попыток участников рынка оценить сроки следующего шага Банка Японии".

Иена опустилась против доллара на 0,9% после выхода статистики по зарплатам. На момент написания обзора пара доллар/иена торговалась примерно по 145,52.

Японский фондовый рынок также получил поддержку от позитивной динамики на американских биржах на фоне роста акций тяжеловесов.

Акции SMC Corp подорожали на 4,69% и возглавили рост на рынке. Бумаги Itochu Corp набрали 4,5%, а акции KDDI Corp — 4,21%.

В число лидеров также вошли акции Sony Group Corp, повысившиеся на 3,54%, и бумаги Suzuki Motor Corp, которые добавили 3,86%.

Самые ощутимые потери в индексе понесли акции Yamato Holdings Co Ltd, которые упали на 3,85%, а также акции Rakuten Group Inc (-2,44%) и бумаги Tokyo Gas Co Ltd (-1,43%).