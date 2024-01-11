МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил странам-акционерам в 2023 году рекордный объем инвестиций в размере 13,1 миллиарда евро, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте банка. Воробьев оценил объем инвестиций для стабилизации ситуации в ЖКХ

В ноябре число государств-акционеров ЕБРР достигло 74 после включения в него Ирака.

"В 2023 году Европейский банк реконструкции и развития обеспечил рекордные 13,1 миллиарда инвестиций своим экономикам", — сказано в документе. В общей сложности в 2023 году ЕБРР профинансировал 464 проекта, что стало самым высоким показателем за всю историю банка. В частный сектор был вложен рекордный объем средств – более десяти миллиардов евро, или 80% всех инвестиций, сообщает ЕБРР.

Ещё один рекорд был установлен в рамках экологической повестки банка, более 6,5 миллиарда евро было затрачено на финансирование зеленой экономики, говорится в пресс-релизе.

Общее число привлеченных в 2023 году средств составило 26,2 миллиарда евро, из них большинство (23,4 миллиарда) составили частные непрямые инвестиции, отметили в банке.

ЕБРР — крупнейший международный институт со штаб-квартирой в Лондоне, созданный в 1991 году для развития рыночной экономики в странах переходного периода, сегодня проводит операции в различных секторах экономики и бизнеса в 36 странах Центральной и Восточной Европы, СНГ, Центральной Азии и Северной Африки. С момента своего создания он инвестировал свыше 180 миллиардов евро в более чем 6,6 тысячи различных проектов.