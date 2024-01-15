МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Британские фондовые рынки начали новую неделю с позитивной динамики благодаря растущим надеждам на то, что ФРС приступит к снижению процентных ставок уже в марте. Тем временем неблагоприятные финансовые прогнозы компаний сдерживают рост, сообщает Reuters.

Индексы FTSE 100 и FTSE 250 к 08.10 по Гринвичу повысились на 0,2%.

Нефтегазовый сектор прибавил 0,7% на фоне роста цен на нефть. Трейдеры следят за рисками сбоев поставок из Ближнего Востоке после удара американских и британских сил по военным объектам хуситов в Йемене.

Позднее на этой неделе инвесторы будут следить за британскими данными по инфляции потребительских цен и розничным продажам за декабрь.

Кроме того, в США на этой неделе выйдет статистика деловой активности за январь и данные по розничным продажам за декабрь.

Акции PageGroup подешевели на 1,8% после того, как международное кадровое агентство понизило годовой прогноз прибыли.

Бумаги застройщика Crest Nicholson упали на 3,6%. Компания также понизила годовой прогноз прибыли.