МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. В понедельник юань снизился до одномесячного минимума против доллара США после того, как Народный банк Китая вопреки ожиданиям рынков оставил в силе действующую ключевую ставку по среднесрочным кредитам, сообщило агентство Reuters. Между тем, доллар США торгуется почти без изменений в День Мартина Лютера Кинга.

Центральный банк оставил процентные ставки без изменений, продлив сроки погашения истекающих среднесрочных кредитов, тогда как рынки ожидали понижения ставки.

Это решение вызвало падение континентального юаня до минимума за один месяц 7,1813 за доллар. Однако затем юань частично восстановил утраченные позиции и торговался со снижением на 0,08%, по 7,1749 за доллар.

На офшорном рынке юань упал до 7,1906 за доллар, торгуясь около минимума за один месяц, достигнутого в пятницу.

"Центральный банк Китая оставил без изменений ставку по среднесрочным кредитам, на уровне 2,5%, тогда как консенсус-прогноз предполагал ее понижение на 10 базисных пунктов", — отмечает Томми Во, старший экономист Commerzbank.

Однако понижение ставок по-прежнему не исключается, добавляет он.

"Позиция ФРС позволила центральному банку Китая проводить более мягкую денежно-кредитную политику. У него будет больше пространства для маневра при понижении ставок, когда прояснится срок начала цикла смягчения политики ФРС".

В среду выйдет отчет по ВВП Китая за 4-й квартал и за прошлый год в целом, а также данные за декабрь, в том числе по промышленному производству, инвестициям и розничным продажам.

Индекс доллара на момент написания статьи находился близко к уровню закрытия пятницы, на 102,58.

Инвесторы с большей уверенностью рассчитывают на то, что ФРС начнет повышать ставки уже в марте, после выхода в пятницу данных, показавших, что в декабре цены производителей неожиданно снизились. Это спровоцировало падение доходности казначейских облигаций.

"Несмотря на то, что индекс потребительских цен (CPI) в пятницу неожиданно вырос, инвесторы все больше убеждаются, что ФРС вскоре понизит ставки", — говорит Джим Рид, аналитик Deutsch Bank.

Рынки оценивают вероятность того, что ФРС начнет повышать ставки в марте, в 77% против 68% неделю назад.

Что касается рынка в целом, то трейдеры также сосредоточены на данных по инфляции в Великобритании, которые выйдут позднее на этой неделе. При этом рынок по-прежнему сосредоточен на том, как скоро ключевые центральные банки могут начать смягчение денежно-кредитной политики в этом году.

Пара фунт/доллар снизилась на 0,2%, до 1,2725, но остается недалеко от максимума за две недели, достигнутого на прошлой неделе.

Пара евро/доллар торгуется по 1,0946, оставаясь вблизи отметки 1,10.

Японская иена остается под давлением, при этом пара доллар/иена выросла до 145,69 на фоне ожиданий того, что Банк Японии, вероятно, оставит сверхмягкую денежно-кредитную политику без изменений на намеченном на следующую неделю заседании.

Тайваньский доллар упал до минимума более чем за три недели на 31,284 за доллар после того, как представитель Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Чин-Тэ выиграл президентскую гонку в выходные, хотя его партия потеряла большинство в парламенте.

Аналитики ожидают, что тайваньский фондовый рынок пострадает на этой неделе, так как вероятный политический паралич стимулирует продажи на рынке, который вырос на 25% немногим менее чем за один год.

"Партия ДПП утратила большинство в парламенте. Поэтому у Лая мандат слабее, чем у Цай Ин-Вэня", — считает Аллан фон Мерер, директор Danske Bank.

Он ожидает, что напряженность в Тайваньском проливе будет сохраняться, но без дальнейшей эскалации.

"Китай продолжит опровергать независимость Тайваня, проводя военные учения вокруг острова, а Тайвань и США, вероятно, продолжат более тесное сотрудничество, но не пересекая "красную линию".