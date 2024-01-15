МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. В понедельник рубль вырос до максимумов более чем за шесть месяцев против доллара США, евро и юаня, получив поддержку со стороны начала более масштабных продаж иностранной валюты правительством и ограниченного спроса на нее со стороны импортеров в начале года, сообщает Reuters.

В 10.52 по Гринвичу рубль торговался против доллара с ростом на 1%, пара опустилась до минимума с 30 июня 87,50.

Против евро рубль вырос на 1,5%, а против юаня — на 0,9%, пары торговались по 95,68 и 12,12.

С понедельник Министерство финансов России не покупает, а продает иностранную валюту, поскольку поступления от экспорта нефти в декабре были меньше, чем ожидалось.

Валютные интервенции Минифина проводятся центральным банком. В августе 2023 года центральный банк воздерживался от покупок валюты до нового года, чтобы избежать усиления давления на рубль.

Вероятно, во второй половине января Россия будет продавать иностранную валюту на 16,7 млрд рублей (190 млн рублей) в день.

"Это довольно большая сумма, которая будет способствовать дальнейшему укреплению рубля", — говорит Алексей Антонов из "Алор Брокер".

Традиционно слабый спрос на доллары и юани со стороны импортеров в начале года также должен поддержать рубль, добавляет Антонов.

Рубль также продолжает получать поддержку со стороны введенных в октябре мер контроля движения капиталов. Сочетание различных факторов существенно затрудняет прогнозирование динамики российской валюты, говорит Алексей Климук из Alfa Wealth.

"Не будет большой ошибкой думать, что курс рубля управляем, — отмечает он. — власти могут напрямую воздействовать на него решениями, которые либо стимулируют, либо ограничивают спрос или предложение на рынке".

Нефть Brent подешевела на 0,7%, до 77,77 доллара США за баррель.

Долларовый индекс RTS вырос на 0,9%, до 1 146,3, а рублевый индекс Мосбиржи снизился на 0,1%, до 3 183,5 пункта.