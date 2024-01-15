МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы по итогам торгов снизились. Доходность гособлигаций повысилась на фоне предостережений представителей ЕЦБ относительно ожиданий преждевременного снижения ставок. Акции косметического гиганта L'Oreal и банка HSBC понесли потери в свете снижения их рейтингов брокерами, передает Reuters.

Панъевропейский STOXX 600 просел на 0,5%. Доходность гособлигаций в регионе выросла после того, как главный экономист ЕЦБ Филип Лейн в субботу заявил, что слишком быстрое снижение ставок может спровоцировать новый виток инфляции.

Доходность 10-летних гособлигаций Германии, регионального ориентира, составляет 2,201%.

В число аутсайдеров вошли акции сектора основных видов сырья, потерявшие 1,0%. Цены на большинство цветных металлов оказались под давлением ввиду укрепления доллара.

Акции компаний из сферы товаров личного пользования и хозтоваров упали на 1,1%. Акции шведской компании Embracer, занимающейся компьютерными играми, лишились 8,8%.

В число лидеров падения также вошли акции L'Oreal, потерявшие 4,8%. UBS снизил их рейтинг с "покупать" до "нейтрально". Акции HSBC просели на 2,2% после того, как Exane BNP Paribas снизил их рейтинг до "ниже рынка".

Акции Commerzbank выросли на 0,8%. Согласно источнику, возобновились переговоры о его слиянии с Deutsche Bank.

Однако сектор банков в целом опустился на 0,7%.

Немецкий индекс DAX 40 снизился на 0,5%.