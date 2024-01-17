МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Европейские фондовые рынки в среду снизились. Как сообщает Reuters, новые высказывания представителей ЕЦБ в пользу жесткой политики умерили ожидания касательно снижения процентных ставок, а мрачные экономические данные в Китае еще больше испортили инвесторам настроение.

Панъевропейский индекс STOXX 600 по итогам торгов опустился на 1,2% и понес сильнейшие потери в процентах с октября.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард в интервью Bloomberg TV отметил, что Европейский центральный банк движется к достижению целевого уровня инфляции, но победа еще не одержана. Глава центробанка Нидердандов Класс Кнот отметил, что рынки при прогнозах смягчения политики слишком забегают вперед.

Хотя участники рынков практически полностью уверены, что на ближайшем заседании в январе ЕЦБ возьмет паузу, на денежных рынках учтено снижение процентных ставок в этом году на 150 базисных пунктов.

Все секторы в Европе сегодня снизились, причем спад возглавил сектор недвижимости, потерявший 2,8%.

В Китае макроданные показали, что экономический рост в 4-м квартал не оправдал рыночных ожиданий.

Акции LVMH, Kering и Richemont подешевели на 2,4%-3,5%. Автомобильный сектор понизился на 2%.

Бумаги банка HSBC снизились на 1%, а страховщика Prudential — на 3,9%.

Секторы добычи драгоценных и недрагоценных металлов потеряли 2% под давлением снизившихся цен на медь и золото.

Между тем индекс потребительских цен еврозоны в декабре в годовом сравнении вырос на 2,9%.

В США декабрьские розничные продажи выросли сильнее ожиданий, что подтолкнуло доходность 2-летних немецких гособлигаций до месячного максимума.

Акции Shell подешевели на 2,3% из-за снижения цен на нефть. Кроме того, UBS понизил их рейтинг с "покупать" до "нейтрально".