Британский индекс FTSE 100 находится у флэтовой линии
МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Основным фондовым индексам Великобритании не удается оправиться от трехдневного спада, связанного с опасениями насчет того, что процентные ставки будут снижены позже, чем ожидалось, сообщает Reuters. Акции Watches of Switzerland снижаются после мрачного прогноза.
FTSE 100, в котором большой вес имеют акции экспортеров, на момент написания статьи был у флэтовой линии, оставаясь вблизи семинедельного минимума, который был достигнут на предыдущей сессии. Тогда на настрой инвесторов негативно повлиял ряд экономических данных и комментарии представителей центробанка, сделанные в ключе жесткой политики.
Индекс компаний средней капитализации FTSE 250 подрос на 0,1%. Накануне индекс завершил торги на минимуме за пять недель.
Акции ретейлера элитных часов Watches of Switzerland упали на 28,1%, на самую большую величину в своей истории. Компания ухудшила годовой прогноз, поскольку из-за неблагоприятных экономических факторов потребители сокращают траты.
Акции компании возглавили снижение в составе FTSE 250.
Акции букмекерской онлайн-компании Flutter выросли на 9,4%. Ее выручка в 4-м квартале выросла на 15%.
Акции Entain, владельца Ladbrokes, прибавили почти 3%.
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