МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Основным фондовым индексам Великобритании не удается оправиться от трехдневного спада, связанного с опасениями насчет того, что процентные ставки будут снижены позже, чем ожидалось, сообщает Reuters. Акции Watches of Switzerland снижаются после мрачного прогноза.

FTSE 100, в котором большой вес имеют акции экспортеров, на момент написания статьи был у флэтовой линии, оставаясь вблизи семинедельного минимума, который был достигнут на предыдущей сессии. Тогда на настрой инвесторов негативно повлиял ряд экономических данных и комментарии представителей центробанка, сделанные в ключе жесткой политики.

Индекс компаний средней капитализации FTSE 250 подрос на 0,1%. Накануне индекс завершил торги на минимуме за пять недель.

Акции ретейлера элитных часов Watches of Switzerland упали на 28,1%, на самую большую величину в своей истории. Компания ухудшила годовой прогноз, поскольку из-за неблагоприятных экономических факторов потребители сокращают траты.

Акции компании возглавили снижение в составе FTSE 250.

Акции букмекерской онлайн-компании Flutter выросли на 9,4%. Ее выручка в 4-м квартале выросла на 15%.

Акции Entain, владельца Ladbrokes, прибавили почти 3%.