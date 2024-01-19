МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Число новых клиентов срочного рынка Московской биржи составило в 2023 году 100 тысяч, следует из сообщения торговой площадки. Акции Сбербанка войдут в новую базу расчета индекса Мосбиржи

"100 тысяч новых клиентов пришло на срочный рынок Московской биржи в 2023 году. По итогам года 331 тысяча физических лиц заключала сделки на срочном рынке, что на 12% больше, чем год назад", — говорится в сообщении.

Прошлый год выдался рекордным по количеству новых инструментов – за этот период запущено 37 новых деривативов, среди которых вечные фьючерсы на золото и индекс Мосбиржи, премиальные опционы на валюту и товары, фьючерсы на новые валютные пары, акции и товары, отмечает биржа. Объем торгов инструментами срочного рынка в декабре 2023 года составил 8,6 триллиона рублей (4,7 триллиона в декабре 2022 года). Среднедневной объем торгов с начала 2023 года вырос более чем в два раза и в декабре составил 411 миллиардов рублей.

Самыми популярными фьючерсными контрактами в 2023 году по числу активных клиентов – физических лиц стали контракты на курсы иностранных валют к рублю: "доллар – рубль" (44%) и "юань – рубль" (24%); на цены на природный газ (38%), нефть марки Brent (35%), обыкновенные акции Сбербанка (30%) и золото (24%).

Рекордный открытый интерес в премиальных опционах на акции был зафиксирован в декабре 2023 года – более 7 миллиардов рублей. Всего премиальными опционами на акции, валюту, золото и индекс Мосбиржи в 2023 году торговали более 55 тысяч клиентов, сообщает торговая площадка.

Среди вечных контрактов зафиксирована максимальная торговая активность в вечных фьючерсах на валютную пару "доллар – рубль": среднедневной объем торгов в 2023 году превысил 4,5 миллиарда рублей. Совокупный объем торгов вечными фьючерсами на валюты, золото и индекс по итогам года составил рекордные 1,7 триллиона рублей, открытая позиция – 70 миллиардов рублей. Всего вечными фьючерсами в 2023 году торговали более 42,5 тысячи клиентов.

Срочный рынок Московской биржи – ведущая площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы. Сегодня на рынке деривативов Московской биржи торгуются около 200 производных инструментов: опционы на акции и валюты, фьючерсные контракты и опционы на них, базисными активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.