МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Торги на китайских фондовых рынках в пятницу завершились в минусе на фоне повышенной волатильности. Как отметила Соня Ли, эксперт Maybank, настроение инвесторов испортилось из-за сообщений в СМИ о том, что один из ведущих брокеров приостановил операции коротких продаж для некоторых клиентов на континентальных рынках, передает Reuters.

Секторы автомобильных запчастей и программного обеспечения возглавили снижение. Акции Ningbo Tuopu Group и Jiangsu Hengli Hydraulic подешевели на 4% и 0,7% соответственно. Бумаги Beijing Kingsoft Office Software опустились на 1,8%.

Сектор алкогольных напитков повысился. Акции Kweichow Moutai выросли на 1,5%, бумаги Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory — на 0,6%.

Индекс Shanghai Composite снизился на 0,5% до 2832,28 пункта, а за всю неделю потерял 1,7%. Shenzhen Composite опустился на 0,9%, а ChiNext Price — на 1%.