МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Спот-цены на СПГ на торгах в Азии впервые почти за восемь месяцев опустились ниже 10 долларов за млн БТЕ, сообщило агентство Reuters. Большие объемы запасов и относительно теплая погода оказывали более сильное влияние на котировки, чем напряженная ситуация в районе Красного моря.

По оценкам отраслевых источников, средняя цена на СПГ с поставкой в Восточную Азию в марте на этой неделе снизилась почти на 6% по сравнению с предыдущей неделей, до 9,50 доллара США за млн БТЕ.

Между тем снижение цен способствовало увеличению покупок СПГ со стороны азиатских импортеров.

"Снижение цен вызвало волну тендеров и покупок со стороны азиатских покупателей, чего не наблюдалось в Европе, — отмечает Сэмюель Гуд из Argus. — Это способствовало замедлению падения цен и увеличению разницы между котировками контрактов на СПГ с поставкой в Восточную Азию и Европу".

Драйвером падения котировок на текущей неделе стало снижение цен на газ в Европе, где после непродолжительного периода морозов установилась исключительно мягкая погода, добавляет Гуд.

"Даже увеличение с прошлой пятницы случаев обхода Суэцкого канала не вызвало сильной реакции рынка", — говорит он.

Ранее на этой неделе Катар, второй по величине экспортер СПГ в мире, перестал направлять танкеры через Красное море ввиду нарастания напряженности в этом регионе. Как минимум три танкера были отправлены по более протяженному маршруту.

Два российских судна также проследуют в обход Красного моря.

Йеменские хуситы атакуют суда в Красном море с ноября прошлого года, заявляя, что такие действия призваны поддержать палестинцев в войне против Израиля.

На маршруты через Красное море приходится около 12% мировых морских перевозок.

Между тем объем природного газа, поступающего на экспортные СПГ-терминалы в США, на этой неделе сократился до однолетнего минимума. Из-за сильных морозов некоторые энергетические компании перенаправили его на внутренний рынок. Кроме того, на терминале СПГ Freeport в штате Техас возникли технические неисправности.

"Если такая ситуация затянется, то может стать фактором риска, — говорит Сиамак Адиби из FGE. — Правда, слабость спроса и высокий объем запасов, вероятно, будут нивелировать этот фактор, как минимум некоторое время".

По оценкам S&P Global Commodity Insights, мартовский фьючерс на индекс North West Europe LNG Marker (NWM), отслеживающий цены на СПГ с поставкой в Северо-Западную Европу на условиях DES (поставка с судна), 18 января торговался по 8,286 доллара за млн БТЕ. Дисконт к европейским маркерным фьючерсам на природный газ с поставкой из терминала TTF в марте составлял 0,749 доллара за млн БТЕ.

По оценкам Argus, стоимость фьючерса на NWM с поставкой в марте составляла 8,30 доллара США за млн БТЕ, а по оценке Spark Commodities — 8,126 доллара за млн БТЕ.

Стоимость фрахта на маршрутах в атлантическом бассейне по состоянию на пятницу составляла 57 000 долларов в день, а на тихоокеанском маршруте — 59 000 долларов в день, сообщил Касим Афган, аналитик Spark Commodities.