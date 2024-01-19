МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями будет устанавливать условия проведения торгов и совершения сделок с иностранными ценными бумагами, принадлежащими резидентам РФ, при переходе права собственности на такие ценные бумаги нерезидентам в рамках механизма обмена замороженными активами, говорится в постановлении правительства РФ. Сенатор оценила шансы США и Европы "прикарманить" российские активы

"абзац первый… дополнить словами "установления условий проведения торгов и совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами, которые принадлежат резидентам и учитываются на счетах, открытых центральному депозитарию в иностранных организациях как лицу, действующему в интересах других лиц, влекущих за собой переход права собственности на такие ценные бумаги нерезидентам… и лицам, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации… и осуществляемых за счет их денежных средств, находящихся на счетах типа "С"…", — говорится в постановлении.

Там же отмечается, что решением комиссии по установлению условий проведения торгов и совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами резидентов является оформленное уполномоченным органом решение подкомиссии.

Евросоюз в начале июня 2022 года внес НРД, на счетах которого в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream учитывались европейские ценные бумаги российских инвесторов, в шестой санкционный пакет. Позднее к ограничительным мерам присоединилась Швейцария. В результате в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.

Президент России Владимир Путин подписал указ "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг" для обмена замороженных активов граждан России. Согласно документу, совокупная начальная стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может превышать 100 тысяч рублей, а сделки в рамках указа будут заключаться путем проведения торгов.

В декабре министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин рассчитывает, что около 2,5 миллиона человек из 3,6 миллиона россиян смогут вернуть свои вложения в рамках механизма обмена замороженными активами. В организации самого обмена участвовать будет не государство, а сами брокеры и другие участники рынка ценных бумаг.