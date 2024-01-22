МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Оптовые цены на газ в Нидерландах и в Великобритании в понедельник утром снизились на фоне прогнозов, предполагающих повышение температур воздуха и усиление ветра, сообщает Reuters.

По данным LSEG, февральские фьючерсы на газ в Нидерландах к 09.02 по Гринвичу подешевели на 1,40 евро, до 27,00 евро за мегаватт-час. Цена на мартовские контракты снизилась на 1,27 евро, до 27,13 евро за мегаватт-час.

На британском рынке контракты с поставкой на следующий день торговались со снижением на 3,60 пенса, по 65 пенсов за терм.

Давление на спрос оказало потепление и усиление ветра в Великобритании и на северо-западе Европы.

"Резкое повышение прогнозов температуры на конец января — начало февраля в Европе должно обусловить возобновление медвежьего тренда сегодня", — считают аналитики Engie EnergyScan.

По прогнозу Elexon, ожидается, что пики генерации ветряной энергии в Великобритании в понедельник и во вторник достигнут 19,8 и 19,5 ГВт.

В понедельник железнодорожное сообщение на Британских островах прерывалось, авиарейсы откладывались, а тысячи людей оставались без электроэнергии, после того как над ними прошел ураган.

Удар дрона по предприятию компании "Новатэк" в Усть-Луге в ночь на воскресенье усилились опасения по поводу безопасности энергетической инфраструктуры.

Это не отразилось на рынке газа, поскольку терминал работал на экспорт нефтепродуктов.

Прокачка газа с британского и норвежского шельфов по трубопроводам в целом стабильны, а поставки сжиженного газа по сравнению с пятницей немного сократились.

По словам аналитиков Bernstein Energy, к концу зимы запасы в европейских хранилищах могут сократиться примерно до 57% их емкости от 80% в настоящее время.

В Великобритании приостановлена работа шести ядерных реакторов общей мощностью 3,5 ГВт.

Углеродные кредиты подешевели на 1,59 евро, до 62,06 евро за тонну.