МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Цены на нефть повышаются, пока трейдеры обдумывают влияние военных действий на Ближнем Востоке и Украине на предложение, сопоставляя с неблагоприятными экономическими факторами, оказывающими давление на спрос, передает Reuters.

По состоянию на 11.41 по Гринвичу нефть Brent подешевела на 22 цента до 78,78 доллара.

Февральские фьючерсы на WTI выросли на 31 цент, до 73,72 доллара за баррель. Экспирация контрактов произойдет позднее в понедельник. Наиболее активно торгующиеся мартовские контракты на WTI подорожали на 26 центов, до 73,51 доллара за баррель.

"Сдержанная активность трейдеров красноречиво свидетельствует о текущих настроениях на рынке нефти, несмотря на геополитическую напряженность в Европе и на Ближнем Востоке", — сказал стратег-аналитик IG Тони Сикамор.

Ничто не свидетельствует о приостановке наступления Израиля в секторе Газа. Продолжаются и удары хуситов, поддерживаемых Ираном, по коммерческим судам в Красном море, несмотря на ответные меры США.

Из-за сложившейся ситуации предложение на рынках нефти в Европе и Африке сократилось и в пятницу премия, которая учитывается в котировках ближайших фьючерсов на нефть Brent по сравнению с шестимесячными фьючерсами, оказалась максимальной с ноября.

Подобная ситуация на рынке называется бэквордацией и свидетельствует о том, что трейдеры ожидают возможного дефицита поставок в краткосрочной перспективе.

Тем временем в компании "НОВАТЭК" в воскресенье сообщили о вынужденной частичной приостановке технологических процессов на производственном комплексе "НОВАТЭК —Усть-Луга" вследствие возгорания.

Как сказали Reuters аналитики, для решения проблемы, из-за которой, скорее всего, будут перебои с поставками в Азию, может потребоваться несколько недель.

По словам аналитика IG Сикамора, фундаментальные факторы на рынке нефти остаются негативными для котировок.

Сикамор добавил, что добыча увеличилась, а перспективы роста спроса в Китае и Европе в лучшем случае неоднозначны, тогда как данные по ВВП на этой неделе, как ожидается, будут свидетельствовать о существенном замедлении экономики США.

Недавние прогнозы роста спроса на нефть в 2024 году, представленные Минэнерго США, Международным энергетическим агентством и ОПЕК, предполагают его увеличение на 1,24-2,25 млн баррелей в день. В то же время все три организации ожидают замедление роста спроса на нефть в 2025 году.

Между тем ливийская государственная нефтяная компания NOC сообщила, что в воскресенье возобновилась добыча нефти на месторождении Шарара в Ливии. Протестующие прекратили сидячую забастовку, из-за которой добыча не велась с начала января.