МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Капитализация фондового рынка Индии впервые обогнала капитализацию Гонконга, таким образом Индия стала четвертым по величине рынком ценных бумаг в мире, передает агентство Bloomberg. Торговый оборот России и Индии вышел на новый рекорд

"Совокупная стоимость акций, котирующихся на индийских биржах, на момент закрытия понедельника достигла 4,33 триллиона долларов по сравнению с 4,29 триллиона в Гонконге. Это делает Индию четвертым по величине рынком акций в мире", — передает агентство.

Как указывает Bloomberg, рост рынка акций в Индии происходит благодаря быстро растущей базе розничных инвесторов и высоким корпоративным доходам. Кроме того, став самой густонаселенной страной в мире, обогнав Китай, она представляет ему альтернативу, привлекая свежий капитал как от глобальных инвесторов, так и от компаний, благодаря своей стабильной политической системе и экономике, ориентированной на потребление, которая остается одной из самых быстрорастущих среди крупных стран.

"Мы рассматриваем Индию как лучшую историю структурного роста не только на развивающихся рынках, но и во всем мире. В то время как рост Китая застопорился и погряз в неопределенности, у Индии есть возможность стать локомотивом роста развивающихся рынков", — сказал агентству генеральный директор Global X ETF Эван Меткалф (Evan Metcalf).

Между тем, общая рыночная стоимость рынка Китая и Гонконга упала более чем на 6 триллионов долларов с момента пика в 2021 году. Несмотря на рост на 2,8% во вторник, индекс Hang Seng China Enterprises, индекс китайских акций, котирующихся на Гонконгской фондовой бирже, упал более чем на 10% в начала года.

Впрочем, некоторые аналитики прогнозируют, что в наступившем году китайские акции превзойдут по доходности индийские.