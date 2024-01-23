МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Британский фондовый индекс FTSE 100 вырос во вторник, продолжив позитивную динамику начала недели, сообщило агентство Reuters. Инвесторы изучали корпоративную отчетность, а их надежды на меры поддержки фондового рынка Китая способствовали росту котировок компаний горнодобывающего сектора.

К 08.08 по Гринвичу индекс FTSE 100 вырос на 0,3%, продолжая восхождение уже четвертый день подряд. Индекс FTSE 250 прибавил 0,3%.

Акции таких компаний, как Rio Tinto, Glencore и Anglo American, выросли в цене на 1,7%-2,2% благодаря подорожанию большинства металлов на сообщениях о том, что китайские власти намерены мобилизовать порядка 2 трлн юаней (278,9 млрд долларов) для стабилизации фондового рынка.

Акции Premier Foods подросли на 0,3%. Компания, занимающаяся производством продовольственных товаров, сообщила о росте продаж в 3-м квартале на 14,4%, чему способствовал праздничный спрос на ее продукцию. После открытия торгов котировки акций Premier достигли максимума более чем за 12 лет.

Бумаги Associated British Foods торговались почти без изменений. Компания сообщила о замедлении роста продаж в ее сети Primark в 4-м квартале, а также предупредила о возможном увеличении ее издержек из-за напряженной ситуации в Красном море.

Акции Crest Nicholson выросли на 2,2% после того, как эта строительная компания подтвердила оптимистичный прогноз на текущий календарный год, несмотря на более сильное, чем ожидалось, падение прибыли в 2023 году.