МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Мировые фондовые индексы повысились в среду на фоне обнадеживающей отчетности технологических компаний и оптимизма, связанного возможными мерами поддержки китайского фондового рынка. Доллар США продемонстрировал устойчивость на фоне усиливающихся ожиданий более позднего начала понижения процентных ставок Федеральной резервной системой, сообщает Reuters.

Европейские индексы выросли на 0,8%, а акции технологического сектора — более чем на 3,6%, до максимума за два года.

Бумаги голландского производителя оборудования для чипов ASML Holding подорожали почти на 6% после того, как оценка компанией прибыли по итогам 4-го квартала превысила предварительные прогнозы. Кроме того, компания сообщила о лучшем квартальном результате по заказам.

В четверг состоится заседание Европейского центрального банка. Ожидается, что он оставит процентные ставки без изменений, однако трейдеры по-прежнему учитывают в котировках снижение ключевой ставки ЕЦБ на 130 базисных пунктов в 2024 году.

"Мы видим очень много оптимизма, — отмечает главный рыночный аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон. — Это позитивный импульс, полученный от завершения торгов вторника в США".

"Однако трудно игнорировать тот факт, что британский и европейский рынки остаются в пределах диапазона", — говорит он, добавляя, что американские акции демонстрируют более высокие результаты ввиду более уверенного восстановления экономики США.

Фондовый рынок США нацелен на рост. Фьючерсы e-mini на индекс S&P 500 поднялись на 0,4%, так как инвесторы сфокусировались на новой порции корпоративной отчетности.

Акции Netflix во вторник подорожали на 8%, после того как компания сообщила о гораздо более сильном, чем ожидалось, росте числа подписок в 4-м квартале.

Общемировой индекс MSCI, учитывающий котировки акций в 47 странах, прибавил 0,3%.

Наиболее широкий индекс MSCI, отслеживающий динамику акций компаний Азиатско-Тихоокеанского региона (без учета Японии), вырос на 1%. При этом, однако, он остается примерно на 4,7% ниже уровня начала месяца.

Внимание инвесторов в Азии приковано к китайским акциям, для которых начало года выдалось весьма тяжелым.

Сообщения о том, что в Пекине готовят пакет мер стоимостью 278 млрд долларов США, призванный стабилизировать китайский фондовый рынок, принесли некоторую надежду, однако не очень впечатлили скептически настроенных инвесторов, сообщило во вторник агентство Bloomberg.

"Полагаю, что власти предпочли бы, чтобы рынки были более стабильными, но сомневаюсь, что они пойдут на огромные безусловные инъекции в рынок", — говорит инвестиционный стратег Legal and General Investment Management Бен Беннетт.

Китайские голубые фишки выросли на 1,4%, но продолжают торговаться вблизи пятилетних минимумов, как и всю прошедшую неделю. Японский Nikkei закрылся снижением на 0,8%.

Фьючерсы на нефть WTI выросли в цене на 0,2%, до 74,55 доллара за баррель, а фьючерсы на нефть Brent подорожали на те же 0,2%, до 79,72 доллара.