МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Китайский юань на континентальном рынке немного вырос против доллара США к закрытию сессии в среду, сообщило агентство Reuters. Центральный банк КНР заявил о снижении требований к банковским резервам.

Управляющий Народного банка Китая Пань Гуншэн сказал в среду, что с 5 февраля центральный банк понизит резервные требования для банков на 50 базисных пунктов. Эта мера будет принята в свете многочисленных вызовов, стоящих перед китайской экономикой.

"Снижение требований высвободит ликвидность, необходимую в преддверии праздничного периода, тогда как побочное влияние этой меры на юань не будет чрезмерно сильным", — полагает Кен Чэун, главный валютный стратег-аналитик по Азии в Mizuho Bank.

Большинство участников рынка считают, что это решение было довольно ожидаемым.

Фундаментальные факторы остаются почти без изменений, а нехватка широкомасштабного налогово-бюджетного стимулирования сохраняется, поэтому аналитики UBS считали целесообразным покупать доллар США против оффшорного юаня на падении ниже 7,17.

Форвардные контракты в среду сигнализируют о недостатке ликвидности на офшорном рынке. Это, наряду с недавними операционными паттернами на открытом рынке, позволяет оценить позицию центрального банка страны. По всей видимости, он намерен замедлять ослабление национальной валюты, даже если это повлечет за собой удорожание стоимости краткосрочного финансирования, пишут аналитики UBS.

Наблюдаемый последнее время уровень срединного курса указывает на то, что стабильность юаня по-прежнему важна для Народного банка Китая, который, вероятно, понизит процентные ставки только тогда, когда готовность к снижению стоимости заимствований продемонстрирует Федеральная резервная система США. Подобная тактика позволит избежать чрезмерного ослабления юаня из-за сильного расхождения траекторий политики центральных банков, говорится в аналитической записке Maybank.

После открытия континентальных торгов юань торговался по 7,1669 за доллар США, а завершил сессию на 7,1641, на 54 пункта выше уровня закрытия предыдущей континентальной сессии.

По состоянию на 08.51 по Гринвичу юань на оффшорном рынке торговался против доллара США на уровне 7,1676.