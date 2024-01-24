МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Ключевой фондовый индекс Великобритании вырос в среду, чему способствовало подорожание акций, чутко реагирующих на ситуацию в экономике Китая, так как центральный банк КНР осуществляет меры поддержки экономической активности, сообщает Reuters. Акции компании Easyjet подскочили благодаря прогнозу меньших потерь.

Бумаги горнодобывающих компаний Anglo American, Antofagasta и Glencore прибавили от 2,1% до 3,3% после того, как управляющий Народного банка Китая сообщил о снижении требований к банковским резервам с 5 февраля. Эта мера должна поддержать хрупкое восстановление экономической активности в стране.

Акции тесно связанной с азиатским регионом страховой компании Prudential подорожали на 1,4%, а бумаги Burberry выросли в цене на 2,3%.

"Мы всегда придерживались мнения о том, что, несмотря на ожидаемое рынками заявление о широкомасштабном стимулировании посредством осуществления инфраструктурных проектов, частичные меры поддержки, осуществляемые в настоящий момент, в совокупности будут достаточны для обеспечения роста в регионе", — сказал Фредерик Карье из RBC Wealth Management.

Ориентированный на экспортеров индекс FTSE 100 в среду вырос на 0,3%, а FTSE 250 прибавил 0,7%.

В целом европейские фондовые рынки получили поддержку со стороны позитивной отчетности компаний, после того как индекс S&P 500 во вторник закрылся на рекордном максимуме третью сессию подряд.

Британский фунт укрепился на данных, свидетельствующих о том, что активность в сфере услуг Великобритании ускорилась в январе. Это стало еще одним подтверждением умеренного восстановления экономики страны, однако теперь производственный сектор столкнулся с инфляционным давлением со стороны ситуации в Красном море.

Акции EasyJet выросли на 4,5% после того, как компания спрогнозировала менее серьезные потери в первой половине 2024 года, а также сообщила о высоком уровне бронирований в летний период. При этом конфликт на Ближнем Востоке обернулся для компании потерей около 40 млн фунтов.

Акции Endeavour Mining подскочили на 6,7%, а бумаги Centamin прибавили 6,4% после того, как в Liberum повысили их рейтинг до "покупать", отметив, что акции связанных с добычей золота компаний будут расти в этом году на фоне военных конфликтов и торговых войн. Особенно это будет актуально в случае избрания Дональда Трампа президентом США, добавили в компании.

Бумаги Fresnillo Plc выросли на 5,6%, а Hochschild Mining — на 7,9% после выхода данных о производстве.