МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Цены на медь в среду выросли до 3-недельного максимума в надежде на дальнейшие меры стимулирования экономики Китая. Ранее в среду центральный банк КНР снизил требования к банковским резервам, передает Reuters.

По состоянию на 10.52 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME прибавили 1,9%, до 8566 долларов за тонну. Ранее они достигли максимума со 2 января 8583 доллара за тонну, пробив вверх скользящую среднюю за 21 день на уровне 8443 доллара.

"Котировки цветных металлов выросли, когда Пекин заявил о намерении снизить требования к банковским резервам. Надежды на дополнительные меры стимулирования также обеспечили поддержку ценам", — сказала Эва Манти из ING.

Доллар США снизился, а значит, цветные металлы стали более доступны для держателей иных валют. Данные LME же указали на сокращение запасов меди на биржевых складах, и это стало позитивным фактором для котировок.

Алюминий на LME торговался с повышением на 1%, до 2250 долларов за тонну, ранее достигнув максимума с 8 января 2268 долларов. Причиной этого стали разговоры о том, что ЕС может ввести санкции в отношении алюминия российского происхождения.

"Это может заставить LME вновь открыть вопрос о необходимости запрета поставок российского металла на биржевые склады", — добавила Манти.

Доля алюминия российского происхождения на складах LME в декабре составляла 90,4% от общего объема запасов этого металла.

Цинк на LME вырос в цене на 1,6%, до 2560,5 доллара за тонну, свинец подорожал на 0,3%, до 2161,5 доллара за тонну, олово прибавило 0,8%, до 26 455 долларов, а никель торговался с повышением на 0,4%, по 16 370 долларов.