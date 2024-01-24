МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Британский фунт отличился на фоне других валют заметным ростом против доллара США, сообщает Reuters. Как показали результаты опроса, деловая активность в Великобритании опередила показатели других крупных европейских стран, став очередным аргументом в пользу сохранения повышенных ставок в Великобритании на более длительный срок.

Составной предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI), рассчитываемый S&P Global/CIPS и отражающий ситуацию в сфере услуг и производстве, вырос в январе до 52,5, максимума за семь месяцев. Между тем прогнозировался чуть менее заметный рост — до 52,2. В декабре показатель составил 52,1.

Предварительные данные по еврозоне показали, что деловая активность там сокращалась восьмой месяц подряд, хотя темпы снижения несколько замедлились.

Фунт на момент написания статьи вырос против доллара США на 0,45% до 1,2743 и в плане динамики лишь немногим отстал от иены, которая выросла против доллара на 0,6%.

Фунт против евро повысился на 0,2% до максимума с сентября прошлого года. На момент написания статьи он торговался с повышением на 0,1%, по 85,51 пенса за евро.

Франческо Песоле, валютный стратег ING, отметил, что после публикации опросов фунт в особенности выиграл в паре с евро.

"Причина в том, что британские PMI в нынешней обстановке выглядят достаточно обнадеживающе…Думаю, если сложить последние данные по инфляции с улучшением индексов PMI, они вместе, вероятно, компенсируют низкие розничные продажи в Великобритании за декабрь", — сказал он, имея в виду неожиданное снижение потребительских расходов в декабре.

"В итоге с учетом ожиданий относительно ФРС, которые продолжают стремиться к более мягкому сценарию, рынок в действительности не готов учитывать в ценах дополнительное смягчение политики Банком Англии", — добавил Пезоле.

Банк Англии проведет заседание по денежно-кредитной политике на следующей неделе. Сейчас рынки учитывают в ценах начало снижения процентных ставок в стране в июне, и более ранние сроки считаются маловероятными.

Ожидания рынка от ЕЦБ, который проведет заседание в четверг, и ФРС США иные: предполагается, что оба центробанка к июню проведут как минимум одно снижение ставок.

Повышенные процентные ставки являются дополнительным стимулом для иностранных инвесторов к тому, чтобы держать фунт, а не какую-либо другую валюту.

Еженедельные данные по фьючерсам, предоставляемые регулятором американского рынка, показывают, что участники рынка имеют максимальные с сентября позиции по фунту.

Фунт, выросший вдвое за три недели, торгуется по 2,44 доллара. Такой динамике в особенности способствовали различные данные по инфляции, продолжающие указывать на ценовое давление в различных областях экономики.