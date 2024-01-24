МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ в США в среду выросли примерно на 6%. Как сообщает Reuters, в следующие две недели ожидается более сильное снижение температуры воздуха и более сильный рост спроса в сфере теплоснабжения, чем прогнозировалось ранее. Кроме того, объемы добычи восстанавливаются медленно после промерзания скважин и оборудования во время арктического циклона.

Повышению цен не помешали прогнозы относительно того, что как минимум до начала февраля температура будет оставаться выше нормы, из-за чего со временем должен сократиться спрос на газ и вырасти добыча. На прошлой неделе из-за морозов дневной спрос на газ увеличился до рекордного максимума, а объемы добычи газа и потоки газа на терминалы СПГ сократились до годового минимума.

Февральские фьючерсы на газ на NYMEX на 14.29 по Гринвичу подорожали на 14,7 цента, или 6,0%, до 2,597 доллара за млн БТЕ.

По данным LSEG, средняя добыча природного газа в 48 континентальных штатах США за истекший период января сократилась до 102,9 млрд кубических футов в день против рекордного показателя декабря 108 млрд кубических футов в день.

Добыча в США, по предварительным оценкам, по сравнению с 17-24 января выросла на 13,2 млрд кубических футов и в среду достигла недельного максимума на уровне 103,7 млрд кубических футов. Однако этого недостаточно, чтобы компенсировать снижение добычи 16 января на 17,2 млрд кубических футов до 90,5 млрд кубических футов в сравнении с 8-16 января. Снижение было в основном связано с промерзанием скважин и другими неблагоприятными погодными эффектами.

Согласно метеопрогнозам, как минимум до 8 февраля температура в 48 континентальных штатах будет оставаться выше нормы.

В LSEG прогнозируют, что спрос на газ в континентальных штатах США, включая экспорт, снизится со 144,7 млрд кубических футов в день на этой неделе до 124,7 млрд кубических футов в день на следующей неделе. Текущий прогноз LSEG на неделю оказался выше вчерашней оценки.

Для сравнения, 16 января, во время арктического циклона, наблюдался рекордный суточный спрос в размере 168,4 млрд кубических футов.

Поставки газа из США в Мексику по трубопроводам за истекший период января выросли до среднего значения 5,8 млрд кубических футов против 4,7 млрд кубических футов в декабре. Однако показатель остается заметно ниже месячного рекорда в размере 7,0 млрд кубических футов, зафиксированного в августе.

Аналитики полагают, что в ближайшие месяцы экспорт в Мексику вырастет — как только мексиканский экспортный терминал американской компании New Fortress Energy в Альтамире начнет принимать газ из США для производства СПГ на экспорт.

Поставки природного газа на семь крупнейших американских СПГ-терминалов в январе снизились в среднем до 13,8 млрд кубических футов в день с 14,7 млрд кубических футов в день в декабре. Объем поставок в декабре был рекордным.

Между тем суточные поставки газа на СПГ-терминалы, по предварительным оценкам, в среду выросли примерно на 4,4 млрд кубических футов до 13,6 млрд кубических футов. При этом во время морозов 13-16 января поставки снизились на 5,8 млрд кубических футов и 16 января составили 9,2 млрд кубических футов, минимум за год.

По словам аналитиков, поставки газа на терминалы не вернулись к рекордным уровням отчасти по причине того, что линии сжижения газа в экспортном терминале Freeport в Техасе в этом году уже простаивали как минимум трижды.

Согласно заявлениям Freeport для природоохранных органов Техаса, вторая линия в терминале Freeport не работала 16 и 22 января, а третья линия — 17 января. Кроме того, третья линия в техасском экспортном терминале Corpus Christi компании Cheniere Energy не работала 22 января, о чем свидетельствуют заявления компании для регуляторов.