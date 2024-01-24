МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Торги на фондовых рынках США в среду проходят с уверенным ростом, передает Reuters. S&P 500 достиг очередного внутридневного рекордного уровня. Акции Netflix резко дорожают после того, как компания отчиталась о рекордном росте числа подписчиков за 4-й квартал, а благоприятная отчетность ASML стимулировала подъем в полупроводниковом секторе.

S&P 500 достиг рекордного внутридневного уровня в третий раз меньше чем за неделю, продолжая ралли в рамках бычьего рынка, подтвержденного в пятницу. DJIA в понедельник впервые преодолел уровень 38 000 пунктов.

Nasdaq находится примерно в 4% от исторического максимума, установленного в ноябре 2021 года.

Акции Netflix утром подскочили на 12,9%. Приток новых подписчиков в 4-м квартале сильно превзошел оценки благодаря выпуску новых популярных сериалов.

Сектор коммуникационных услуг, в который входят акции стримингового гиганта, поднялся на 1,6%, возглавив прирост на рынке.

"Результаты Netflix застали всех врасплох. Я ждал, что рост числа подписчиков всех потоковых сервисов будет замедляться, и такой показатель можно назвать аномалией", — отметил Фил Бланкато, гендиректор Ladenburg Thalmann Asset Management.

Тем временем бумаги AT&T упали на 2%. Годовой прогноз прибыли компании недотянул до ожиданий. Бумаги DuPont De Nemours обвалились на 13,4% — производитель материалов и химикатов ожидает убыток за 4-й квартал после прибыли за аналогичный период предыдущего года.

Согласно LSEG, отношение цены к прогнозируемой прибыли на следующие 12 месяцев у S&P 500 составляет около 20х, что гораздо выше долгосрочного среднего значения — 16х. Отчетность "великолепной семерки" рыночных тяжеловесов покажет, оправданы ли такие высокие оценки.

Акции тяжеловесов Microsoft, Amazon.com и Meta Platforms* подорожали на 0,5%-1,7 на фоне снижения доходности американских гособлигаций. Бумаги Tesla подорожали на 0,1% в преддверии выхода позднее сегодня отчетности за 4-й квартал.

Бумаги американских полупроводниковых компаний Nvidia, Advanced Micro Devices и Intel добавили 1,1%-3,4% после того, как европейский производитель оборудования для производства микросхем ASML Holding отчитался о более высоких, чем ожидалось, результатах и заказах за 4-й квартал.

На момент написания обзора Dow Jones Industrial Average поднялся на 89,52 пункта, или 0,24%, до 37 994,97 пункта, S&P 500 прибавил 22,07 пункта, или 0,45%, до 4886,67 пункта, а Nasdaq Composite — 103,43 пункта, или 0,67%, до 15 529,37 пункта.

Предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) от S&P Global показал, что деловая активность в январе усилилась, а инфляция, судя по всему, замедлилась. Это указывает на благоприятное начало 2024 года для экономики США.

Устойчивость экономики США и высказывания представителей ФРС против преждевременного снижения ставок вынудили инвесторов пересмотреть ожидания касательно сроков понижения ставок центробанка. Согласно инструменту FedWatch, трейдеры в 87% оценивают снижение ставки в мае, тогда как ранее прогнозировали первое понижение уже в марте.

Акции Cloudflare, Snowflake и ServiceNow подорожали более чем на 1,3%. Немецкий разработчик облачного ПО SAP представил благоприятный годовой прогноз роста выручки.

Акции китайских компаний Alibaba, Bilibili и Li Auto на американских биржах прибавили 1,6%-3,0%. Народный банк Китая заявил о снижении в начале февраля резервных требований для банков, призванное поддержать экономику и фондовые рынки.

На Нью-Йоркской фондовой бирже число растущих акций превосходит число снижающихся в соотношении 4,50 к 1, а на Nasdaq — в соотношении 2,56 к 1.

В S&P зафиксировано 55 новых 52-недельных максимумов и ни одного нового минимума, а в составе Nasdaq — 78 максимумов и 21 минимум.

* — деятельность Meta (WhatsApp, соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская