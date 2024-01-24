МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Цены на нефть немного повысились. Сокращение запасов в США, масштабы которого превзошли ожидания, меры стимулирования в Китае и геополитическая напряженность перевесили опасения насчет вялого спроса, сообщило агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent по состоянию на 15.38 по Гринвичу потеряли 15 центов, или 0,2%, и торговались по 79,70 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI снизились на 31 цент, или 0,45%, до 74,68 доллара за баррель.

Центробанк Китая принял меры, которые, вероятно, поддержат неустойчивое экономическое восстановление: с 5 февраля будет сокращен объем денежных средств, которые банки должны держать в резервах.

Согласно данным Управления энергетической информации (EIA), компании на неделе, истекшей 19 января, сократили запасы нефти на 9,2 млн баррелей — сильнее, чем ожидалось.

Снижение запасов заметно превзошло 2,2 млн баррелей, которые прогнозировали аналитики, опрошенные Reuters. Данные Американского института нефти (API) указывали на то, что запасы сырой нефти в США на неделе 13-19 января сократились на 6,7 млн баррелей. На той же неделе прошлого года запасы выросли на 0,5 млн баррелей, а средний рост за этот период в последние пять лет (2019-2023 годы) составлял 0,1 млн баррелей.

В центре внимания остается геополитическая напряженность, вызвавшая существенные перебои в мировой торговле.

"Перебои в сообщении в Красном море обеспечивают только небольшую премию к ценам на нефть, физические поставки пока потеряны не были, но нельзя исключать эскалацию в регионе", — говорится в заметке HSBC Global Research.

Коалиция из 24 стран во главе с США и Великобританией во вторник нанесла новые удары по позициям хуситов в Йемене. Как указала Великобритания в совместном заявлении, эти удары были призваны остановить атаки хуситов по торговым судам.

В то же время, согласно США, с конца ноября хуситы осуществили 26 атак на коммерческие суда в Красном море. На этот маршрут ранее приходилось около 12% мировой торговли нефтью.

США во вторник также нанесли авиаудары по поддерживаемым Ираном ополченцам в Ираке после атак на иракскую авиабазу, из-за которых пострадали американские военные.

Тем временем, как рассказали источники Reuters, Израиль и ХАМАС добились некоторого прогресса на переговорах о 30-дневном прекращении огня в секторе Газа при освобождении израильских заложников и палестинских заключенных. Израиль продолжает наступление на южные районы сектора Газа.

В еврозоне компаниям тяжело далось начало 2024 года: деловая активность в январе снова снизилась на фоне дальнейшего сокращения спроса и роста ценового давления из-за напряженности в Красном море.

Немецкий институт Ifo вновь снизил прогноз роста ВВП Германии в 2024 году, сославшись на неопределенность, вызванную корректировкой федерального бюджета по решению суда.

Во Франции протестующие фермеры заблокировали несколько дорог, требуя у государства смягчить нормы и помочь с защитой от дешевого импорта и роста цен.

Российская компания "Новатэк" в среду возобновила отгрузку топлива с терминала в порту Усть-Луга на Балтийском море, поврежденного после атаки беспилотников.