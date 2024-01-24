Европейские фондовые индексы в среду повысились
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы набрали сегодня более 1% при поддержке акций технологических компаний, сообщило агентство Reuters. Поставщик ПО SAP и производитель оборудования для выпуска чипов ASML Holding отчитались о высокой прибыли. На настрой рынка также благотворно повлияли новые меры стимулирования, принятые центробанком Китая.
Панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 1,2%, достигнув недельного максимума.
Акции нидерландской компании ASML Holding подскочили на 9,7%. Ее прибыль в 4-м квартале превзошла оценки, а квартальные заказы были максимальными в истории. Амстердамский индекс AEX поднялся на 2,4% до максимума более чем за два года.
Акции немецкой компании SAP выросли на 7,6%, достигнув рекордного максимума. Операционная прибыль в 2023 году оказалась выше оценок аналитиков.
Акции этих двух компаний возглавили рост европейского технологического сектора. Субиндекс вырос на 4,8% до максимума более чем за два года.
Согласно данным LSEG, прибыль компаний из STOXX 600 в 4-м квартале, вероятно, снизилась на 8,8%, а выручка сократилась примерно на 4,5%.
Акции зависимых от Китая производителей предметов роскоши, включая LVMH, Kering и Richemont, выросли на 1,3%-1,9%. Акции поставщиков цветных и драгоценных металлов выросли на 2%.
Акции Siemens Energy подскочили на 9,3%, возглавив повышение в составе DAX 40. Немецкий индекс вырос на 1,6%.
https://1prime.ru/Financial_market/20240124/842883648.html