МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы набрали сегодня более 1% при поддержке акций технологических компаний, сообщило агентство Reuters. Поставщик ПО SAP и производитель оборудования для выпуска чипов ASML Holding отчитались о высокой прибыли. На настрой рынка также благотворно повлияли новые меры стимулирования, принятые центробанком Китая.

Панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 1,2%, достигнув недельного максимума.

Акции нидерландской компании ASML Holding подскочили на 9,7%. Ее прибыль в 4-м квартале превзошла оценки, а квартальные заказы были максимальными в истории. Амстердамский индекс AEX поднялся на 2,4% до максимума более чем за два года.

Акции немецкой компании SAP выросли на 7,6%, достигнув рекордного максимума. Операционная прибыль в 2023 году оказалась выше оценок аналитиков.

Акции этих двух компаний возглавили рост европейского технологического сектора. Субиндекс вырос на 4,8% до максимума более чем за два года.

Согласно данным LSEG, прибыль компаний из STOXX 600 в 4-м квартале, вероятно, снизилась на 8,8%, а выручка сократилась примерно на 4,5%.

Акции зависимых от Китая производителей предметов роскоши, включая LVMH, Kering и Richemont, выросли на 1,3%-1,9%. Акции поставщиков цветных и драгоценных металлов выросли на 2%.

Акции Siemens Energy подскочили на 9,3%, возглавив повышение в составе DAX 40. Немецкий индекс вырос на 1,6%.