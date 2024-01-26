МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Цены на нефть снизились в пятницу после достижения максимумов с декабря в четверг, однако нацелены на самый большой с октября рост по итогам недели, сообщает Reuters. Сильные данные США и меры по стимулированию экономики, принимаемые в Китае, повысили оптимизм инвесторов относительно спроса.

К 04.45 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent подешевели на 38 центов, или на 0,46%, до 82,05 доллара за баррель. Контракты на WTI упали в цене на 50 центов, или на 0,65%, до 76,86 доллара за баррель.

По итогам недели котировки Brent могут вырасти на 4,5%, а котировки WTI — на 4,8%. Для обоих сортов нефти это станет уже второй подряд неделей роста и самым большим недельным ростом с недели 7-13 октября, ознаменовавшейся обострением конфликта между Израилем и Хамас в секторе Газа.

В пятницу котировки немного снизились на признаках возможного ослабления напряженности в районе Красного моря. Китай оказывает давление на Иран, требуя прекращения нападений поддерживаемых Ираном хуситов на торговые суда, проходящие вблизи побережья Йемена.

Власти Китая обратились к партнерам в Иране за помощью в пресечении этих действий, заявив, что их продолжение может повредить двухсторонним отношениям, сообщили источники.

Между тем лидер хуситов пообещал в четверг, что атаки на суда, связанные с Израилем, будут продолжаться до тех пор, пока палестинцы в секторе Газа не получат гуманитарную помощь.

Попытки урегулировать ситуацию в регионе, предпринятые ранее США и Великобританией, не возымели успеха, и инвесторы учитывают в котировках продолжение перебоев с поставками, отмечает рыночный стратег-аналитик IG Йип Джун Ронг.

Обеспокоенность поставками отражается в структуре рынка фьючерсов на нефть Brent. Разница между ценой контрактов с поставкой в ближайший месяц и шестимесячных фьючерсов достигла 2,53 доллара за баррель, максимума с ноября. Ситуация, когда контракты с более короткими сроками стоят дороже долгосрочных, указывает на то, что трейдеры ожидают недостаточности предложения и роста спроса.

Оценки перспектив спроса повысились после выхода в четверг данных по ВВП США — крупнейшего потребителя нефти в мире. В 4-м квартале американская экономика показала более сильный рост, чем ожидалось.

Кроме того, на котировки благоприятно повлияли заявления властей Китая, второго по величине потребителя нефти в мире, о существенном снижении нормы банковских резервов для стимулирования роста экономики.

Под воздействием технических факторов рынок нефти оказался в краткосрочной фазе роста, говорит рыночный аналитик OANDA Кельвин Вонг.

Наблюдается "дальнейшее распространение позитивного импульса со стороны мер по увеличению ликвидности, принятых центральным банком Китая", отмечает он.

Поддержку ценам на нефть оказали также превзошедшее прогнозы сокращение запасов сырой нефти в США на прошлой неделе, а также перспектива перебоев с поставками после пожара на российском НПЗ, ориентированном на экспортные поставки.