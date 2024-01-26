МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Доллар США удерживал позиции в пятницу. Как сообщает Reuters, трейдеры размышляют о том, как неожиданно сильные данные по росту американской экономики повлияют на траекторию ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы, а также ждут выхода важных индексов инфляции, которые могут помочь им скорректировать свои прогнозы.

Евро слабеет, так как после завершившегося в четверг заседания Европейского центрального банка трейдеры повысили оценки вероятности того, что понижение процентных ставок в еврозоне начнется уже в апреле.

Согласно опубликованной в четверг предварительной официальной оценке, американский ВВП в 4-м квартале вырос на 3,3% в годовом исчислении, что значительно превышает прогноз его роста на 2%. Данные также указали на продолжающееся ослабление инфляционного давления.

"Данные по ВВП США укрепили надежды на мягкую посадку американской экономики, однако рынок облигаций больше сфокусировался на аспектах, связанных с дезинфляцией, что подтолкнуло доходность гособлигаций вниз, — отмечает главный валютный стратег-аналитик Saxo Чару Чанана. — Правда, доллару удалось удержать свои позиции".

На торгах в Азии индекс доллара, отражающий динамику американской валюты против других основных валют, находился в районе 103,53 после роста примерно на 0,2% накануне.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 4,11%.

"Давление на доходность (гособлигаций) и доллар может усилиться, если декабрьские индексы потребительских цен (PCE) окажутся слабее ожиданий", — говорит Чанана.

С начала года доллар вырос примерно на 2%, чему способствовало снижение рыночных оценок вероятности скорого понижения ключевой ставки ФРС. Как показывает разработанный CME Group индикатор FedWatch, учитываемая в рыночных котировках вероятность понижения ставки ФРС в марте составляет теперь 50%, тогда как месяц назад такая вероятность оценивалась в 75,6%.

Пара евро/доллар США на момент написания статьи торговалась с понижением, по 1,08385, но оставалась выше достигнутого в четверг минимума за шесть недель 1,08215.

ЕЦБ в четверг, как и предполагалось, оставил процентные ставки без изменений. При этом ожидания перехода центрального банка еврозоны к понижению процентных ставок с апреля выросли, так как трейдеры сочли, что руководство банка начинает более оптимистично оценивать перспективы инфляции.

Возражения ЕЦБ против рыночных ставок на снижение стоимости заимствований в апреле были менее прямыми, говорит Чанана, добавляя, что центральный банк также отметил позитивную динамику зарплат. По мнению эксперта, это будет поддерживать нисходящий тренд евро.

Пара британский фунт/доллар США торговалась с понижением на 0,10% от уровня закрытия предыдущего дня, около 1,2698. Банк Англии объявит очередное решение по процентным ставкам в ближайший четверг.

Пара доллар США/японская иена колебалась в верхней части района 147, а на момент написания статьи торговалась по 147,77.

Вышедшие в пятницу данные показали, что годовая базовая инфляция в Токио в январе замедлилась до 1,6%, что ниже установленного центральным банком целевого уровня 2%.

"Падение инфляции в Токио до уровня гораздо ниже 2% в январе носило широкий охват, что ставит под сомнение готовность Банка Японии отказаться от отрицательных процентных ставок", — отмечает старший экономист Capital Economics Марсель Тильян в аналитической записке.

Между тем опубликованные в пятницу протоколы декабрьского заседания Банка Японии показали, что вопрос о сворачивании денежно-кредитного стимулирования активно обсуждался руководителями центрального банка.

В ближайшие месяцы многое будет зависеть от того, насколько существенным будет рост зарплат в Японии и будет ли этого роста достаточно, чтобы поддержать потребление и помочь центральному банку в стабилизации инфляции у целевого уровня 2%.

Биткоин на момент написания статьи торговался с повышением на 0,53%, по 40 112 долларов.