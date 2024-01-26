МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Европейский рынок акций открылся в пятницу ростом при поддержке позитивных отчетов LVMH и Remy Cointreau. Как сообщает Reuters, инвесторы оценивают перспективы понижения процентных ставок, после того как в четверг ЕЦБ оставил в силе параметры денежно-кредитной политики.

К 08.19 по Гринвичу индекс STOXX 600 поднялся от уровня закрытия предыдущей сессии на 0,4%.

Акции LVMH подскочили на 8,2%, после того как компания сообщила о росте продаж в 4-м квартале на 10% благодаря устойчивому спросу, к том числе в Китае.

Этот скачок поднял индекс акций производителей потребительских товаров на 3,0%.

Бумаги Remy Cointreau поднялись на 13,3%, после выхода отчета, показавшего, что сокращение продаж в 3-м квартале было менее существенным, чем ожидалось.

Французский индекс CAC 40, который отражает динамку двух названных выше компаний, вырос на 1,3%, то есть больше, чем другие биржевые индикаторы Франции.

На заседании в четверг ЕЦБ оставил ставку по депозитам на рекордном максимуме 4,0%, и подтвердил намерение бороться с инфляцией, не исключив понижения ставок в будущем.

Трейдеры учитывают в котировках понижение ключевой ставки ЕЦБ в этом году на 140 базисных пунктов против 130 в четверг, хотя центральный банк пытается остудить эти ожидания.