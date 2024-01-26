МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Китайские акции закрылись разнонаправленно, сообщило агентство Reuters. Инвесторы проявляют осторожность, дожидаясь сигналов о том, что Пекин готов принять более решительные меры для поддержки экономики.

Биотехнологический сектор понес значительные потери на фоне обеспокоенности рассматриваемым в США законопроектом, который может ограничить американским провайдерам медицинских услуг доступ к продукции ряда китайских компаний.

Акции Wuxi AppTec упали на 10%, а Pharmaron Beijing — на 13%.

Акции компаний энергетического сектора и сектора недвижимости выросли. Бумаги PetroChina подорожали на 6,4%, а Poly Developments & Holdings — на 3,2%.

Индекс Shanghai Composite завершил торги с повышением на 0,1%, на отметке 2910,22, а Shenzhen Composite — с понижением на 0,7%, на 1678,04.