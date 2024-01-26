МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Британский индекс FTSE 100 вырос до десятидневного максимума благодаря укреплению акций производителей предметов роскоши Burberry и Diageo. Кроме того, снижение фунта поддержало акции компаний, получающих доходы в долларах, сообщает Reuters.

К 08.19 по Гринвичу FTSE 100 поднялся на 0,8%, до максимума с 16 января.

Рост бумаг французской LVMH на 8,2% после сильного отчета о продажах поддержал акции ее европейских конкурентов, и акции британской Burberry поднялись на 2,6%.

Акции Diageo прибавили 3,9%, после выхода отчета Remy Cointreau, показавшего, что сокращение продаж в 3-м квартале было менее существенным, чем ожидалось.

Фунт снизился на 0,2%, и это усилило позиции таких международных корпораций, как Shell и AstraZeneca, которые получают значительную часть выручки вне Великобритании.

Индекс FTSE 250 снизился на 0,1%, после падения акций Tullow Oil на 3,7% в результате того, что в Stifel понизили их рейтинг до "продавать".

Тем не менее британские индексы нацелены завершить первую из четырех недель на позитивной территории при поддержке сигналов об усилении государственного стимулирования экономики Китая и позитивных отчетов компаний.