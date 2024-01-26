МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Фунт вырос против доллара США и евро в пятницу. Трейдеры ждут запланированного на следующую неделю заседания Банка Англии, итоги которого могут определить дальнейшее направление британской валюты, сообщает Reuters.

Ожидается, что 1 февраля центральный банк оставит ключевую ставку на уровне 5,25%, и инвесторы будут внимательно следить за сигналами о перспективах денежно-кредитной политики.

На момент написания статьи пара фунт/доллар торговалась с ростом на 0,2%, по 1,27295. Пара евро/фунт снизилась на 0,1%, до 85,31.

Вышедшие в среду результаты опросов компаний показали, что британская экономика начала 2024 год более успешно, чем ожидалось, и эти данные заставили инвесторов понизить оценки смягчения условий финансирования.

Сейчас рынки учитывают в котировках 42-процентную вероятность понижения ключевой ставки Банка Англии в мае, а шансы понижения в июне оценивают в 74%.

"Мы считаем, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики закончился и на февральском заседании начнется поворот к ее смягчению, но этого вряд ли будет достаточно, чтобы инвесторы начали ожидать снижения ставок в ближайшем будущем", — написали аналитики Bank of America клиентам в пятницу.

"Мы по-прежнему полагаем, что ожидания понижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов в мае слишком оптимистичны", — добавили они.

На момент написания статьи индекс доллара находился на 0,2% ниже уровня закрытия четверга. Позднее в пятницу выйдет индекс цен расходов на личное потребление в США. Инвесторы оценят, как этот предпочитаемый ФРС индикатор инфляции наряду с превысившими прогноз рынка данными по росту американской экономики в 4-м квартале повлияет на политику центрального банка.

В четверг, как и ожидалось, ЕЦБ оставил ставки без изменений, а в заявлениях его главы Кристин Лагард было меньше обеспокоенности перспективами инфляции, что усилило ожидания смягчения политики в апреле.