МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Оптовые цены на природный газ в Нидерландах и Великобритании в основном снижались в пятницу. Спрос на газ оставался ограниченным на фоне относительно теплой и ветреной погоды. При этом прогнозируемое похолодание и обеспокоенность задержками поставок СПГ препятствовали слишком сильному падению котировок, передает Reuters.

Согласно данным LSEG, по состоянию на 10.53 по Гринвичу ближайшие фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF торговались у флэтовой линии, по 27,55 евро за мегаватт-час, после снижения ранее в ходе торгов.

В Великобритании ближайшие фьючерсы на газ подешевели на 0,75 пенса, до 67,70 пенса за терм.

Прогнозы, предполагающие преобладание мягкой и ветреной погоды, ограничивали спрос на газ для отопления и генерирования электроэнергии, отмечается в аналитической записке Engie EnergyScan.

Изъятия газа из европейских хранилищ на фоне теплой погоды тоже сократились и на этой неделе достигали многолетних минимумов для этого времени года, добавляют в Engie EnergyScan.

Согласно данным Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища Европы заполнены на 73%.

Похолодание, ожидаемое к концу следующей недели, может предотвратить падение котировок газа ниже 25 евро за мегаватт-час, отмечают аналитики LSEG в еженедельном обзоре.

Контракты с расчетами на следующий день в Великобритании подешевели на 1,15 пенса, до 66,20 пенса за терм, тогда как в Нидерландах эквивалентные фьючерсы выросли в цене на 0,55 евро, до 27,45 евро за мегаватт-час.

Рынок продолжает следить за возможными задержками или отменами поставок СПГ из-за событий в Красном море, которые до сих пор не оказали сильного влияния на цены.

Катар, один из крупнейших мировых экспортеров СПГ, проинформировал покупателей в Европе о задержке поставок из-за нападений хуситов на торговые суда.

Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (IEA), в 2024 году мировой спрос на газ вырастет на 2,5%, до 100 млрд кубометров. Об этом говорится в обзоре газового рынка IEA за 1-й квартал.

В Европе спрос на природный газ вырастет на 3%, чему будет способствовать его более активное использование в жилищном и коммерческом секторе, предполагает прогноз IEA, обусловленный возвращением погоды к климатической норме после мягкой зимы в прошлом году.

"Спрос на газ в производственном секторе будет расти по мере его восстановления, хотя и будет оставаться неустойчивым и зависеть в основном от динамики цен", — говорится в обзоре IEA.

Углеродные кредиты торговались с повышением на 0,52 евро, по 63,77 евро за тонну.