МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Доллар США в пятницу немного снизился против других основных мировых валют. Как сообщает Reuters, трейдеры размышляют о том, как неожиданно сильные данные по росту американской экономики повлияют на траекторию ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы, а также ждут выхода важных индексов инфляции.

Согласно опубликованной в четверг предварительной официальной оценке, ВВП США в 4-м квартале вырос на 3,3% в годовом исчислении, что значительно превышает прогноз его роста на 2%. Данные также указали на продолжающееся ослабление инфляционного давления, и это подкрепило доводы в пользу того, что ФРС не будет спешить с понижением ставок.

Индекс цен расходов на личное потребление (PCE), предпочтительный для ФРС индикатор инфляции, выйдет в 13.30 по Гринвичу.

Европейский центральный банк в четверг сохранил ставки без изменений, как и ожидалось. После комментариев Кристин Лагард трейдеры повысили оценки вероятности того, что понижение процентных ставок в еврозоне начнется уже в апреле.

Индекс доллара на момент написания обзора опустился на 0,25% до 103,24.

Валютные аналитики MUFG в заметке указали, что вчерашние экономические данные в США рисуют неоднозначную картину для денежно-кредитной политики в преддверии заседания ФРС 31 января.

"Успешное окончание прошлого года очевидно должно бросить очередную тень сомнения на потенциальное начало цикла смягчения политики ФРС в марте. Однако это все же кажется возможным, главным образом в связи с крайне благоприятными инфляционными индикаторами в отчете по ВВП", — написали аналитики.

Пара евро/доллар США на момент написания статьи повысилась на 0,3% до 1,08750, тогда как ранее в ходе сессии опускалась на 0,3% до нового минимума за шесть недель. Как показали макроданные, настроения потребителей в Германии в феврале, видимо, ухудшатся на фоне неблагоприятных перспектив экономики.

Между тем Мартиньш Казакс, глава центрального банка Латвии, сегодня заявил, что ЕЦБ придерживается правильного пути для снижения инфляции, однако необходимо проявить терпение, прежде чем корректировать политику.

Судя по всему, в этом году инфляция в еврозоне будет снижаться быстрее, чем ожидается, а рост экономики останется вялым. Такие выводы следуют из опубликованных в пятницу результатов опросов ЕЦБ. Эти результаты делают понижение процентных ставок весной более вероятным.

Пара британский фунт/доллар США торговалась с повышением на 0,2%, по 1,27410. Банк Англии объявит очередное решение по процентным ставкам в ближайший четверг.

Пара доллар США/японская иена зависла на уровне 147,69.

Между тем опубликованные в пятницу протоколы декабрьского заседания Банка Японии показали, что вопрос о сворачивании денежно-кредитного стимулирования активно обсуждался руководителями центрального банка.

Биткоин на момент написания статьи торговался с повышением на 3%, по 41 428 долларов.