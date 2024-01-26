МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Цены на медь сегодня снизились, сообщило агентство Reuters. Многие инвесторы задаются вопросом о том, увенчаются ли успехом попытки Китая стимулировать экономику. Китай лидирует в мире по потреблению металлов.

Трехмесячные фьючерсы на медь на LME к 11.53 по Гринвичу подешевели на 0,2% до 8 550 долларов США за тонну. Недельный рост цен на медь при этом может оказаться максимальным более чем за два месяца.

На этой неделе центральный банк Китая объявил о существенном понижении норм резервирования для банков. Кроме того, согласно сообщению Bloomberg, власти Китая рассматривают возможность вливания 2 млрд юаней для стабилизации снижающегося рынка акций.

По словам Карстена Менке, аналитика сырьевой сферы из Julius Baer, объявленные на этой неделе меры, возможно, не улучшат ситуацию в проблемном секторе недвижимости и не повысят низкое доверие потребителей

"В отношении металлов настрой медвежий, учитывая непростые краткосрочные перспективы, ведь Китай вряд ли найдет ключик к резкому развороту экономики", — сказал Менке.

Тем не менее снижение котировок носит ограниченный характер ввиду ослабления доллара США. При снижении доллара металлы становятся доступнее держателям других валют.

На LME никель вырос в цене на 0,3% до 16 750 долларов за тонну, а свинец подешевел на 0,3% до 2 144 долларов. Алюминий подорожал на 0,4% до 2 248 долларов за тонну. Цинк подорожал на 0,5%, до 2 593 долларов, а олово — на 0,2%, до 26 695 долларов за тонну.

Менке заметил, что на мировом рынке достаточно предложения алюминия и никеля, но ожидается нехватка добычи на медных рудниках.

Ведущие медеплавильные комбинаты Китая, на которые приходится более 75% объема производства в стране, в пятницу предложили совместно снизить объемы производства, поскольку из-за нехватки меди у них резко снизился доход и пострадала маржа.

"В мире более чем достаточно медеплавильных мощностей. Даже если китайские заводы не будут покупать медный концентрат, остальной мир будет", — сказал Менке.