МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские индексы продолжили снижаться в пятницу после того, как свежие данные по инфляции в целом совпали с ожиданиями, сообщило агентство Reuters. Инвесторы пытаются определить сроки смягчения денежно-кредитной политики ФРС.

Как показал отчет Министерства торговли США, индекс цен расходов на личное потребление (PCE) за декабрь вырос на 0,2% по сравнению с ноябрем, в соответствии с ожиданиями экономистов, опрошенных Reuters. По сравнению с декабрем 2022 года PCE повысился на 2,6%.

Базовый PCE поднялся в месячном сравнении на 0,2%, также в соответствии с прогнозами. В годовом сравнении базовый PCE вырос на 2,9%, тогда как ожидался рост на 3%.

Фьючерсы e-mini на DJIA опустились на 96 пунктов, или 0,25%, фьючерсы e-mini на S&P 500 потеряли 9,25 пункта, или 0,19%, а фьючерсы e-mini на Nasdaq 100 — 88,25 пункта, или 0,5%.