МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Доллар США в пятницу продолжает нести потери после выхода данных, указавших на то, что инфляция незначительно выросла в декабре, но находится в нисходящем тренде, что должно удержать Федеральную резервную систему на пути к снижению процентных ставок к середине года, сообщает Reuters.

Индекс цен расходов на личное потребление (PCE) вырос в прошлом месяце на 0,2% после падения на 0,1% в ноябре. Данные за ноябрь не пересматривались. По сравнению с тем же периодом предыдущего года индекс вырос на 2,6%, так же, как и в ноябре. Годовой показатель за ноябрь также не пересматривался. Опубликованные данные соответствовали консенсус-прогнозу.

Годовой уровень инфляции в США остается ниже 3% уже третий месяц подряд. ФРС отслеживает индекс PCE для определения своего целевого уровня инфляции 2%.

Индекс доллара упал на 0,3% до 103,21.

Пара доллар/японская иена торговалась без изменений, по 147,63, после роста ранее в ходе сессии.