Золото торгуется почти без изменений перед решением ФРС
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. В пятницу золото торгуется в узком диапазоне при малой активности инвесторов, которые ждут выходящих позднее в течение торгового дня данных по инфляции в США и результатов заседания ФРС, которое запланировано на следующую неделю, передает Reuters.
По состоянию на 14.58 по Гринвичу спот-цена на золото почти не изменилась, оно торговалось по 2 020,19 доллара за унцию, на 0,5% дешевле, чем при закрытии прошлой недели. Фьючерсы на золото выросли на 0,1%, по 2 020,30 доллара за унцию.
"В настоящий момент мы видим консолидацию на рынке золото, так как ожидается, что процентные ставки будут снижаться не так скоро, как хотелось бы рынку", — говорит Дэвид Мегер, директор по торговле металлами High Ridge Futures.
"Однако основополагающая мысль, что ставки будут снижены в 2024 году продолжает оказывать поддержку рынку золота", — добавляет он.
Цены в США выросли умеренно в декабре, годовой рост инфляции остался ниже 3% третий квартал подряд, что может позволить ФРС начать понижать ставки в этом году.
Другие данные, опубликованные в четверг, показали, что экономика США росла в 4-м квартале быстрее, чем ожидалось.
С начала этого года цены на нефть выросли на 6% при поддержке обеспокоенности перебоями поставок с Ближнего Востока.
Серебро на рынке спот снизилось в цене на 0,5%, до 22,79 доллара за унцию и нацелено на лучшие недельные результаты за пять недель.
Платина выросла в цене на 1,8%, до 907,60 доллара, а палладий подорожал на 1,9%, до 957,42 доллара за унцию.
https://1prime.ru/Financial_market/20240126/842903603.html