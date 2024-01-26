МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. В пятницу золото торгуется в узком диапазоне при малой активности инвесторов, которые ждут выходящих позднее в течение торгового дня данных по инфляции в США и результатов заседания ФРС, которое запланировано на следующую неделю, передает Reuters.

По состоянию на 14.58 по Гринвичу спот-цена на золото почти не изменилась, оно торговалось по 2 020,19 доллара за унцию, на 0,5% дешевле, чем при закрытии прошлой недели. Фьючерсы на золото выросли на 0,1%, по 2 020,30 доллара за унцию.

"В настоящий момент мы видим консолидацию на рынке золото, так как ожидается, что процентные ставки будут снижаться не так скоро, как хотелось бы рынку", — говорит Дэвид Мегер, директор по торговле металлами High Ridge Futures.

"Однако основополагающая мысль, что ставки будут снижены в 2024 году продолжает оказывать поддержку рынку золота", — добавляет он.

Цены в США выросли умеренно в декабре, годовой рост инфляции остался ниже 3% третий квартал подряд, что может позволить ФРС начать понижать ставки в этом году.

Другие данные, опубликованные в четверг, показали, что экономика США росла в 4-м квартале быстрее, чем ожидалось.

С начала этого года цены на нефть выросли на 6% при поддержке обеспокоенности перебоями поставок с Ближнего Востока.

Серебро на рынке спот снизилось в цене на 0,5%, до 22,79 доллара за унцию и нацелено на лучшие недельные результаты за пять недель.

Платина выросла в цене на 1,8%, до 907,60 доллара, а палладий подорожал на 1,9%, до 957,42 доллара за унцию.