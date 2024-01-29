МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Доллар США сохраняет стабильность в понедельник. Как сообщает Reuters, инвесторы ждут выхода новых экономических данных США и итогов заседания Федеральной резервной системы позднее на этой неделе. Между тем эскалация напряженности на Ближнем Востоке подавляет склонность инвесторов к риску.

Индекс доллара, отражающий динамику американской валюты против шести других основных валют, торговался почти без изменений, по 103,50, оставаясь недалеко от достигнутого на прошлой неделе шестинедельного максимума 103,82. По итогам января индекс может прибавить 2%, чему способствует корректировка инвесторами оценок сроков и размеров понижения ставок ФРС.

В декабре ФРС неожиданно для рынков просигнализировала о склонности к более мягкой политике. Прогнозы руководителей центрального банка показали, что они ожидают понижения ключевой ставки на 75 базисных пунктов в 2024 году. В результате трейдеры начали учитывать в котировках агрессивное смягчение политики и первое понижение ставок уже в марте.

Вышедшие с тех пор сильные экономические данные и опровергающие сигналы со стороны ФРС подтолкнули трейдеров к переоценке ожиданий. Как показывает разработанный CME инструмент FedWatch, рынки теперь оценивают вероятность понижения процентных ставок в марте в 48%, тогда как в декабре оценивали ее в 86%.

"Рынки осознают, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики завершен, — говорит главный рыночный стратег-аналитик Bannockburn Forex Марк Чандлер. — Однако, их разворот был достаточно резким, и теперь они учитывают в котировках агрессивное понижение ставок большинством центральных банков Большой десятки".

Чандлер допускает, что в ближайшие недели произойдет коррекция трендов, начавшихся в декабре.

Вышедшие в пятницу данные показали, что в декабре потребительские цены в США выросли умеренно. Годовая инфляция третий месяц подряд оставалась ниже 3%, что укрепило предположения о возможности понижения ставок ФРС в текущем году.

Внимание инвесторов на этой неделе будет сфокусировано на двухдневном заседании ФРС, которое начнется во вторник. Ожидается, что центральный банк оставит процентные ставки без изменений, и поэтому основной интерес будет представлять пресс-конференция его главы Джерома Пауэлла.

Инвесторы также будут ждать выхода экономических данных США, в том числе отчетов по занятости и безработице, которые помогут им оценить состояние американского рынка труда.

Пара евро/доллар США торговалась с понижением на 0,08%, по 1,0842. По итогам месяца пара может снизиться на 2%. На прошлой неделе Европейский центральный банк оставил ключевую процентную ставку на рекордно высоком уровне 4% и подтвердил свою приверженность борьбе с высокой инфляцией.

Тем не менее трейдеры продолжают повышать оценки вероятности того, что ЕЦБ начнет понижать ставки в апреле. В рыночных котировках учтено понижение ключевой ставки ЕЦБ почти на 140 базисных пунктов в 2024 году.

Пара британский фунт/доллар США торговалась с повышением на 0,01%, по 1,2704. Заседание Банка Англии также пройдет на этой неделе.

Японская иена немного укрепилась против доллара США и торговалась по 148,07 иены за доллар. Тем не менее, за январь иена может потерять 5% против американской валюты, что станет ее худшим месячным результатом с июня 2022 года. Давление на иену оказывает перенос трейдерами предполагаемого отказа Банка Японии от крайне мягкой денежно-кредитной политики на более поздние сроки.

"Ближе к концу декабря мы увидели, что чистая позиция по иене стала длинной, что, вероятно, было связано с ожиданиями агрессивного смягчения политики ФРС и быстрой нормализации политики Банка Японии", — говорит стратег-аналитик BNP Paribas Сид Матхур.

"И те, и другие ожидания ослабли за последние пару недель, а индикатор позиционирования BNPP показывает, что длинные позиции по иене сократились", — добавляет он.

Инвесторы также обеспокоены угрозой эскалации на Ближнем Востоке, возросшей после гибели американских военных, подвергшихся атаке беспилотника на северо-востоке Иордании, вблизи границы с Сирией.

Президент США Джо Байден возложил ответственность за это нападение на поддерживаемые Ираном группировки. Это первый случай гибели американских военных от подобных атак после обострения в октябре конфликта между Израилем и Хамас.

Геополитическая напряженность может оказать временную поддержку иене, которая считается валютой-убежищем, говорят аналитики.

Пара австралийский доллар/доллар США торговалась с повышением на 0,29%, по 0,6591, а пара новозеландский доллар/доллар США — с повышением на 0,12%, по 0,60975.