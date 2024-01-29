МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Цены на медь снизились в понедельник на фоне укрепления доллара перед выходом данных США. В то же время у трейдеров вызывают опасения перспективы спроса на сырьевые товары в Китае, и этот фактор превалирует над проблемами поставок, сообщает Reuters.

Трехмесячные фьючерсы на медь на LME к 06.06 по Гринвичу подешевели на 0,5% до 8 499 долларов США за тонну. Цена на наиболее активно торгуемые мартовские контракты на Шанхайской бирже (SHFE) снизилась на 0,3%, до 68 790 юаней за тонну.

Доллар США начал неделю стабильно. Перед запланированным на эту неделю заседанием ФРС инвесторы оценивают данные США. В то же время геополитическая напряженность на Ближнем Востоке оказывает давление на настроения участников рынка.

Сильный доллар делает медь менее доступной для держателей других валют.

Прошлая неделя была для контрактов на медь на LME самой успешной с ноября благодаря поддержке со стороны существенного понижения норм резервирования для банков в Китае.

Но в пятницу, после выхода слабых данных по прибылям китайских производственных компаний, оптимизм инвесторов стал угасать.

В последнее время спрос также ослабляет преждевременное начало празднования Нового года по лунному календарю некоторым потребителями меди в Китае, говорят аналитики Nanhua Futures, что привело к вялости торгов на рынке спот и росту запасов.

На LME цинк подешевел на 0,7% до 2 558,50 доллара за тонну, алюминий — на 1,4%, до 2 243 долларов, никель — на 1,9%, до 16 465 долларов, свинец — на 0,5%, до 2 152,50 доллара, а олово — на 0,6%, до 26 510 долларов.

Цена на цинк на SHFE снизилась на 0,4%, до 21 345 юаней за тонну, на никель — на 1,6%, до 129 050 юаней, на свинец — на 0,4%, до 16 230 юаней, на олово — на 0,9%, до 220 680 юаней, а на алюминий — на 0,6%, до 18 920 юаней.