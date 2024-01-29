МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Японский индекс Nikkei в понедельник повысился, сообщило агентство Reuters. Рост цен на нефть поддержал сектор энергоносителей, а ослабление иены и подъем на других фондовых рынках Азии также улучшили настрой инвесторов.

Nikkei по итогам торгов поднялся на 0,77% до 36 026,94 пункта, вновь пробившись выше уровня 36 000 после некоторых колебаний в конце прошлой недели.

Из 225 компонентов Nikkei выросли 196, а снизились 28.

Более широкий индекс Topix повысился на 1,27% до 2529,48 пункта.

Акции компаний, связанных с энергоносителями, возглавили подъем. Цены на нефть сильно выросли после того, как атака на американскую военную базу в Иордане усилила опасения по поводу сбоев поставок на Ближнем Востоке.

Горнодобывающий сектор вырос на 3,74% и возглавил прирост среди всех 33 субиндексов Токийской фондовой биржи. Сектор добычи нефти и угля повысился на 3,66%.

Акции нефтегазовой фирмы Inpex Corp подорожали на 4,11% и заняли в Nikkei третью строчку по приросту в процентах.

Тем временем ослабление иены поддержало акции экспортеров. Бумаги Honda Motor и Toyota Motor возглавили тридцатку лидеров в индексе Topix, добавив 3,85% и 3,15% соответственно.

Акции Toyota Motor днем ненадолго растеряли прирост после того, как появились новости о нарушениях в сертификационных испытаниях дизельных двигателей, разработанных подразделением Toyota Industries. Впоследствии бумаги автопроизводителя восстановились.

На момент завершения торгов в Токио пара доллар/иена торговалась по 147,92.

Общее ралли на азиатских фондовых биржах, которое возглавили китайские рынки, также поддержало позитивный настрой. Участники рынков готовятся к нескольким важным событиям на этой неделе, включая заседание Федеральной резервной системы и отчетность компаний.

Как отметил Масахиро Итикава, старший рыночный аналитик Sumitomo Mitsui DS Asset Management, по мере начала сезона отчетности в Японии внимание будет переключаться на результаты отдельных компаний, что может привести к "взлетам и падениям" на фондовом рынке.

"Не думаю, что это как-то повлияет на фундаментальный рост" индекса Nikkei, добавил Итикава.